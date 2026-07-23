La historia de Ricardo Barreda llega a Prime Video con el protagonismo de un actor rosarino

La plataforma de streaming dio a conocer el tráiler oficial y la fecha de estreno de "Barreda", la película basada en el cuádruple femicida platense

Prime Video dio a conocer las primeras imágenes de la película basada en Ricardo Barreda

La historia del cuádruple femicida platense Ricardo Barreda llega a la pantalla chica . Prime Video dio a conocer el tráiler oficial y la fecha de estreno de “Barreda”, la película inspirada en el dentista que en 1992 asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra.

No es la primera producción dedicada al caso. En septiembre de 2025 llegó a Flow una docuficción que, a través de entrevistas, dramatizaciones, material de archivo inédito e inteligencia artificial, reconstruyó en detalle cómo ocurrió el crimen que conmocionó al país. La producción estuvo compuesta por dos episodios de 30 minutos cada uno.

Ahora, P rime Video apuesta por una versión de ficción que volverá a poner en escena uno de los casos criminales más recordados de la historia argentina . La película, dirigida por Daniela Goggi ( a cargo de "Absurdah", "El hilo rojo" y "El rapto), está protagonizada por el actor rosarino Luis Machín en el papel de Ricardo Barreda y cuenta con un destacado elenco. La producción es una coproducción de About Entertainment , Infinity Hill de Armando Bó (guionista ganador de premio Oscar por "Birdman") y Amazon MGM Studios.

La película "Barreda"

La película "Barreda" está protagonizada por el actor rosarino Luis Machín, quien interpretará a Ricardo Barreda, y contará con un elenco de primer nivel integrado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiott, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

Según dieron a conocer en la plataforma Prime Video, la película estrenará 28 de agosto exclusivamente en más de 240 países.

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El crimen de Ricardo Barreda

El 15 de noviembre de 1992, en su casona de calle 48 entre 11 y 12 de La Plata, Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa Gladys Margarita Mc Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24).

El odontólogo primero negó la acusación del cuádruple crimen e intentó hacer pasar el hecho como un robo a su casa, pero finalmente confesó; y en 1995 fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y un homicidio simple.

Según contó él mismo en el juicio, los homicidios fueron una reacción suya a los "maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas".

Recién en mayo de 2008 Barreda abandonó la Unidad Penal 9 de La Plata al ser beneficiado con un arresto domiciliario y se fue vivir con su nueva pareja, Berta “Pochi” André, quien murió en julio de 2015 como consecuencia del deterioro de su salud a raíz de graves problemas neurológicos.

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En diciembre de ese mismo año, y luego de varias idas y vueltas judiciales, Barreda recibió la libertad condicional, mientras que en mayo de 2016 se declaró “extinguida la pena impuesta” y se hicieron “cesar las accesorias legales impuestas”. El femicida falleció en mayo de 2020, a los 83 años.