La historia de Ricardo Barreda llega a Prime Video con el protagonismo de un actor rosarino

La historia del cuádruple femicida platense Ricardo Barreda llega a la pantalla chica. Prime Video dio a conocer el tráiler oficial y la fecha de estreno de “Barreda”, la película inspirada en el dentista que en 1992 asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra.
No es la primera producción dedicada al caso. En septiembre de 2025 llegó a Flow una docuficción que, a través de entrevistas, dramatizaciones, material de archivo inédito e inteligencia artificial, reconstruyó en detalle cómo ocurrió el crimen que conmocionó al país. La producción estuvo compuesta por dos episodios de 30 minutos cada uno.
Ahora, Prime Video apuesta por una versión de ficción que volverá a poner en escena uno de los casos criminales más recordados de la historia argentina. La película, dirigida por Daniela Goggi ( a cargo de "Absurdah", "El hilo rojo" y "El rapto), está protagonizada por el actor rosarino Luis Machín en el papel de Ricardo Barreda y cuenta con un destacado elenco. La producción es una coproducción de About Entertainment , Infinity Hill de Armando Bó (guionista ganador de premio Oscar por "Birdman") y Amazon MGM Studios.
La película "Barreda"
La película "Barreda" está protagonizada por el actor rosarino Luis Machín, quien interpretará a Ricardo Barreda, y contará con un elenco de primer nivel integrado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiott, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.
Según dieron a conocer en la plataforma Prime Video, la película estrenará 28 de agosto exclusivamente en más de 240 países.
El crimen de Ricardo Barreda
El 15 de noviembre de 1992, en su casona de calle 48 entre 11 y 12 de La Plata, Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa Gladys Margarita Mc Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24).
El odontólogo primero negó la acusación del cuádruple crimen e intentó hacer pasar el hecho como un robo a su casa, pero finalmente confesó; y en 1995 fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y un homicidio simple.
Según contó él mismo en el juicio, los homicidios fueron una reacción suya a los "maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas".
Recién en mayo de 2008 Barreda abandonó la Unidad Penal 9 de La Plata al ser beneficiado con un arresto domiciliario y se fue vivir con su nueva pareja, Berta “Pochi” André, quien murió en julio de 2015 como consecuencia del deterioro de su salud a raíz de graves problemas neurológicos.
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En diciembre de ese mismo año, y luego de varias idas y vueltas judiciales, Barreda recibió la libertad condicional, mientras que en mayo de 2016 se declaró “extinguida la pena impuesta” y se hicieron “cesar las accesorias legales impuestas”. El femicida falleció en mayo de 2020, a los 83 años.