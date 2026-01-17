La Capital | Zoom | Luciano Castro

El audio viral de Luciano Castro llegó a Hollywood y fue recreado por Matt Damon y Ben Affleck

El episodio ocurrió durante una entrevista por el estreno de una película de Netflix y reavivó la polémica en medio de la separación del actor y Siciliani

17 de enero 2026
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron del audio viral de Luciano Castro

Matt Damon y Ben Affleck se burlaron del audio viral de Luciano Castro

El audio en el que Luciano Castro imita una tonada española para intentar seducir a una joven durante un viaje a Madrid volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez con una derivación inesperada: llegó a Hollywood. La grabación, que se viralizó en la Argentina y fue motivo de burlas y memes, fue recreada por los actores Matt Damon y Ben Affleck durante una entrevista televisiva.

El episodio ocurrió en una nota realizada por Barbie Simons para el canal C5N, en el marco de la promoción de la película The Rip, que ambos actores protagonizan.

El momento en cámara

Durante la entrevista, Simons les propuso a los actores repetir en español algunas de las frases que integran el audio de Castro. Affleck, que tiene conocimientos del idioma por relaciones previas y experiencias laborales, aceptó el desafío con humor. Damon, por su parte, también accedió, aunque con mayor dificultad.

Ambos terminaron pronunciando frases como “Oye Sara, buen día, guapa”, mientras la periodista avanzaba con el resto del texto original. La situación derivó en comentarios confusos de los actores sobre el significado de algunas expresiones, que Simons explicó luego en castellano rioplatense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/2012558884766908871&partner=&hide_thread=false

El intercambio se desarrolló en tono distendido y sin referencias directas al conflicto personal del actor argentino, aunque el origen del audio fue aclarado al cierre del segmento.

Luciano Castro y Siciliano, separación confirmada

La reaparición del audio en una entrevista internacional coincidió con la confirmación de la separación entre Castro y Griselda Siciliani. Este viernes trascendió que la pareja decidió poner fin a la relación tras el escándalo, información que fue difundida por el programa A la tarde.

>> Leer más: Escándalo de Luciano Castro: los rumores de fotos íntimas y las duras palabras de Leticia Siciliani

Según se informó en ese ciclo, la decisión se tomó de manera privada y sin intención de hacer declaraciones públicas. Días antes, Siciliani ya había relativizado los rumores al explicar que nunca siguió a Castro en redes sociales y que la distancia física respondía a compromisos laborales distintos.

