Escándalo de Luciano Castro: los rumores de fotos íntimas y las duras palabras de Leticia Siciliani

Mientras siguen girando nuevas versiones de los relatos en torno a las infidelidades del actor, la hermana de Griselda fue fulminante con su opinión. Todo lo último de la novela

14 de enero 2026 · 11:08hs
La hermana de Griselda Siciliani expresó su opinión acerca de la infidelidad de Luciano Castro

La hermana de Griselda Siciliani expresó su opinión acerca de la infidelidad de Luciano Castro

Luciano Castro se encuentra bajo el foco y no justamente por sus trabajos actorales. Recientemente, se comprobó su infidelidad a Griselda Siciliani con una mujer extranjera. Las reacciones, opiniones y comentarios giraron por todas las redes y programas. Algunas versiones aseguran que Castro empezaría acciones legales ante la amenaza de difusión de sus fotos íntimas. Mientras tanto, la misma Leticia Siciliani, hermana de Griselda, usó su voz para referirse al tema.

Actualmente, Leticia se encuentra en Mar del Plata trabajando en la temporada de teatro en una obra titulada “La llamada”. En este marco, una entrevistadora de América se acercó para felicitarla pero también para conocer su opinión con respecto al tema del momento. En principio, Leticia se mostró respetuosa con respecto a la intimidad de la pareja, pero no dudó en marcar su clara postura de defensa a su hermana mayor y su juicio sobre la actitud de Castro.

“Es la intimidad de Lu. A mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, aclaró Leticia desde un principio. Según comentó la actriz, ella se encontraba “bien” y había pasado el fin de semana con la pareja. Consultada por la posibilidad de que la dupla se haya separado, Leticia aclaró: “Al menos yo no me enteré”.

En la entrevista, Leticia también mostró su lealtad: “Me molesta cualquier persona que bardee a mi hermana”. Por su parte, la periodista quiso saber de su propia relación con Castro como cuñada e insinuó la posibilidad de que lo haya retado por lo que hizo. La actriz aclaró que no, pero que sí tienen “mucha relación” sobre todo porque están trabajando juntos en una serie.

“Me muero de la vergüenza con lo que hizo, no podría decirle nada más que ’qué vergüenza’", declaró Leticia. En sus redes, Castro se llamó a sí mismo “patético” y, entre risas, la actriz entendió que “era hora de que lo dijera”.

Pero en la totalidad de la entrevista, Leticia se mostró relajada y siempre mantuvo la risa como componente principal. Confirmó que se ríe con los memes surgidos, interpretando que la temática “da para hacer memes” y que hasta ella los debería hacer. “Esto es para reírse, decís: ’¿cómo se te ocurre hermano?’"

Las acciones legales que empezaría Luciano Castro

Otro de los últimos capítulos de este escándalo está marcado por una presunta acción legal iniciada por Luciano Castro. Es que algunas versiones periodísticas mencionaron que se habrían filtrado fotos íntimas de Castro con una empresaria llamada Valeria L., una mujer con la que habría forjado un vínculo durante el rodaje de una publicidad, también mientras estaba en pareja con la protagonista de “Envidiosa”.

Según aseguraron en América TV, el actor y la empresaria habrían intercambiado mensajes, audios y hasta videos subidos de tono. Ahora parecería que desde el círculo íntimo de Valeria L. estarían intentando vender el contenido que el actor le mandó en su conversación privada. Conforme destacaron, le habrían ofrecido el material a periodistas de espectáculo por 10.000 dólares.

Ante la posibilidad de que su intimidad sea filtrada y difundida en los medios de comunicación o redes sociales, Castro habría iniciado acciones legales. El hecho de que el material tenga precio habla de una posible “extorsión”. Por su parte, ni Castro ni Siciliani confirmaron esta versión que circula en medios.

El escándalo de Luciano Castro: cómo se desató la tormenta

Estos últimos días el nombre de Luciano Castro parece estar en todos lados y la información que circula es tanta que cuesta seguirle el hilo a la novela. Todo empezó con la viralización de un audio sugestivo de Castro dirigido a una mujer extranjera, que algunos mencionaron como española y otros como danesa.

Este encuentro entre ambos habría ocurrido mientras él estaba de viaje en Europa y en pareja con Griselda Siciliani. El audio fue interpretado como evidencia de que habría sido infiel. Más tarde, él mismo lo confirmó. Públicamente, reconoció haber cometido un error y estar avergonzado por lo ocurrido. También expresó sentirse apenado por haber decepcionado a Griselda, quien estaría muy enojada con él.

Por su parte, Siciliani intentó mantenerse lejos del boom de los medios. En breves declaraciones recalcó que ella está trabajando y por el momento no hay ruptura pública, pero sabe que la situación se ha vuelto extremadamente mediática. Más tarde, usuarios notaron que la pareja dejó de seguirse en Instagram, lo que alimentó los rumores en torno a una ruptura.

Últimamente, algunas versiones aseguran que la mujer extranjera no sería la única mujer con la que Castro le habría sido infiel a Siciliani e insisten en la existencia de material íntimo enviado a una tal Valeria L. Este capítulo, sin embargo, no fue confirmado ni desmentido por ninguno de los actores.

Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su relación en mayo de 2024

Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su relación en mayo de 2024

La gran difusión del caso generó reacciones y comentarios de todo tipo de personajes. Entre las declaraciones más destacadas se encuentra la de Sabrina Rojas, exnovia de Castro y madre de sus dos hijos, quien planteó que “no se puede equivocar siempre” y sugirió que debería estar solo antes de seguir lastimando a otras mujeres. En anteriores ocasiones, la actriz ha sugerido la existencia de infidelidades por parte de Castro hacia ella y lo ha calificado como un “infiel serial”.

Recientemente, Leticia Siciliani, hermana de Griselda, también se pronunció en torno al escándalo y aseguró encontrarse muy avergonzada por la situación. En medios y redes, es uno de los temas más mencionados en los últimos días y la novela no parece terminar.

