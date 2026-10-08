El actor Maxi Ghione le pidió ayuda a la Justicia santafesina: "No tengo casa, no tengo nada"

"Todo esto hizo que pierda a la mujer que amo", reveló el reconocido artista imputado en Lehmann por la denuncia de un trabajador sexual

Hace casi una semana, el actor Maxi Ghione fue liberado después una denuncia de amenazas . Mientras espera el cierre de la causa penal, este miércoles compartió un pedido de ayuda a la Justicia santafesina para resolver su situación. "Si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler. No tengo casa, no tengo nada" , afirmó.

El docente de teatro reconoció que se encuentra en un mal momento debido a la investigación penal sobre la declaración de un trabajador sexual de 43 años que había ido a su casa. Aunque no entró en detalles sobre su vínculo con Emiliano Tarragona , comentó: "Me mandé una macana, tuve la peor semana de mi vida" .

El artista famoso por su participación en series como "Casi ángeles" , "Montecristo" y "La 1-5/18" agradeció la labor del juez de Rafaela, Javier Bottero , y la fiscal María Cecilia Doro para abordar el caso. Al mismo tiempo, les reclamó que se destraben rápidamente algunas cuestiones procesales para resolver su situación económica de manera urgente. "Quiero pedirles encarecidamente que me devuelvan mi teléfono porque lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no como" , explicó.

El escritor de 53 años fue detenido el martes 29 de septiembre por la Policía de Investigaciones (PDI) en un pueblo cercano a Rafaela. En ese momento lo habían denunciado por amenazas, tenencia ilegal de armas de fuego y privación ilegítima de la libertad , aunque este último delito finalmente quedó descartado a la hora de la imputación.

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Ghione recordó que en ese momento estaba muy mal por varias cuestiones personales. Entre las que se permitió mencionar, dijo que se había roto el auto de su madre, fallecida en 2010. "Decidí no venderlo nunca y estuvo nueve años parado. Puchito por puchito, lo fui arreglando. Lo voy a probar y se funde", precisó.

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De acuerdo a la denuncia que recibió el Ministerio Público de la Acusación (MPA), un trabajador sexual fue a la casa del artista el domingo 20 de septiembre. Allí consumieron drogas y el anfitrión exhibió armas de fuego para amenazarlo. Varios días más tarde, Tarragona lo contactó por Whatsapp y recibió mensajes intimidatorios en respuesta a un reclamo de dinero.

La Justicia provincial decidió liberar al actor cuatro días después del arresto por un acuerdo con la defensa y la querella. "Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran. Me mandé una macana, no quiere decir que sea adicto", afirmó este miércoles el imputado.

Un amor perdido, un hijo en México y la colección de armas

A la hora de compartir sus problemas, el profesor de teatro les pidió disculpas a todos sus amigos y seguidores. En un video publicado a través de Instagram, puntualizó: "Todo esto hizo que pierda a la mujer que amo. Eso no me lo puede devolver el juez ni la fiscal".

Ghione también confirmó que tuvo la chance de abordar el tema con su hijo, que vive en México actualmente. "Hablé tres horas. Estaba decepcionado al principio. Me alivió haber hablado con él. Me falta hablar con mis hermanas", comentó

El artista bonaerense hizo una autocrítica extensa en redes sociales. Mientras estaba grabándose, manifestó: "Con esto hice sufrir a la gente que adoro. Es el único remordimiento que tengo, me arrepiento. Al fin y al cabo, me hice daño a mí".

Por otra parte, el actor se refirió al secuestro de revólveres, una pistola y una carabina en su domicilio y se definió como un "coleccionista" de este tipo de elementos. "Nunca en mi vida cometí un delito. Soy legítimo usuario, mis armas están en regla. También se las pido, por favor, no las quiero perder. Son de herencia familiar", solicitó.

Finalmente, Ghione dijo que se siente "castigado como un nene" y minimizó el efecto que puede tener la causa penal. "No es para tanto, che. Ya pasó, después voy a volver a mi vida normal", aseveró.