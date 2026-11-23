La Lepra, que visitará a Gimnasia por los octavos de final, corrigió su desempeño afuera del Coloso. Solo perdió un partido de los últimos cinco

Santiago Solari celebra su gol ante Platense para el único triunfo de visitante de Newell's.

El favoritismo de jugar de local no necesariamente se traslada a los resultados, si bien es una ventaja definir series eliminatorias en el estadio propio. Los triunfos de visitante conseguidos por Independiente sobre Argentinos (2-1) y Barracas Central ante Defensa y Justicia (1-0) por los octavos de final son una demostración más de que en el fútbol nada es seguro. Por eso, si bien Newell’s parte de punto ante Gimnasia en el partido que disputarán este lunes en el Juan Carmelo Zerillo, los pronósticos son solo eso.

El conjunto del Parque mejoró su desempeño en condición de visitante en este último tramo del año. Estuvo cerca del triunfo en su último partido, contra Instituto en Alta Córdoba, más allá del hecho de que ambos estaban clasificados y cuidaron futbolistas.

En las últimas cinco fechas que jugó afuera del Coloso, la Lepra solo perdió con Gimnasia de Mendoza (1-0). Logró empates ante San Lorenzo (0-0), Central (1-1) y Estudiantes (0-0). Además, logró un triunfo -el único de visitante en el torneo-, frente a Platense (1-0).

Este rendimiento, sin ser brillante, modificó lo ocurrido en las dos primeras salidas del conjunto rojinegro en el torneo: sumó derrotas ante Independiente (1-0) y Defensa y Justicia (2-1). El cambio fue a partir de un rendimiento más compacto que le complicó la tarea a sus adversarios.

Luca Regiardo la domina durante el partido que Newell's perdió ante Independiente en Avellaneda. Marcelo Bustamante / La Capital

Este lunes, Gimnasia (invicto en 10 partidos) puede tener problemas frente un conjunto rojinegro que no resulta fácil de vulnerar, aunque los números del Lobo en su estadio son de respetar y ponen de manifiesto su nivel de local. Lleva 5 partidos (3 triunfos y 2 empates) sin caídas en el Bosque. La campaña en su reducto es de 5 victorias, 2 igualdades y apenas una caída.

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En la cancha del Lobo, Newell’s buscará la cuarta victoria de visitante en el año, porque aparte del mencionado triunfo sobre Platense, le ganó a Central Córdoba (3 a 1) y Unión (3 a 2), ambos en el Apertura 2026.

Newell's viajó con plantel completo

Frank Kudelka recuperó a los cinco futbolistas que no venían jugando debido a distintas lesiones: Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera, Matías Cóccaro, Franco Escobar y Bruno Cabrera.

De esta manera, el técnico contará con el plantel completo para un partido clave.

Para Kudelka es un alivio el retorno de estos futbolistas, porque son importantes para la conformación del equipo.

La delegación de Newell’s, que viajó ayer, está integrada por 26 futbolistas, tres de los cuales quedarán descartados para el encuentro en La Plata

Los futbolistas citados son:

Arqueros: Josué Reinatti y Gabriel Arias.

Defensores: Martín Luciano, Alejo Ortega, Martín Montero, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Franco Escobar, Bruno Cabrera y Jerónimo Russo.

Mediocampistas: Luca Regiardo, David Sotelo, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera y Lucas Gómez.

Delanteros: Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari, Walter Núñez, Francisco Scarpeccio, Thomas Ríos y Juan Ignacio Ramírez.