La vicepresidenta criticó los gastos de catering para protocolo y criticó al canciller por sus dichos en el cierre de empresas

Victoria Villarruel hizo una jugada que subió la tensión en la previa de la votación de la ley de tierras.

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel apuntara directamente contra el canciller Pablo Quirno por presuntos gastos excesivos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que desató una dura réplica del funcionario en las redes sociales.

El cruce comenzó en la red social X, donde la titular del Senado compartió un fragmento de la participación de Quirno en el programa La Noche de Mirtha. Allí, el ministro minimizó el impacto del cierre de 32.000 empresas durante la gestión de Javier Milei, argumentando que muchas correspondían a firmas unipersonales de trabajadores que pasaron a ser autónomos y destacando un supuesto aumento en los salarios reales informales.

" El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros", disparó Villarruel. Con esa expresión, la vicepresidenta aludió a la Licitación Pública 26-0001-LPU26 de febrero pasado, destinada a comidas y bebidas para actos protocolares, que fijó un tope estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones cercanas a los $80 millones.

Horas más tarde, Quirno recogió el guante por la misma vía y acusó a la vicepresidenta de buscar "desinformar", revelando además el nulo diálogo entre ambos: "Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle" , aclaró al inicio de su descargo.

El canciller explicó que la licitación cuestionada es para la recepción de delegaciones extranjeras y que "no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso de que se solicite el servicio". Asimismo, aseguró que en el último año se utilizó "como máximo cinco veces" bajo la premisa de austeridad del Gobierno.

"De más está decir que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa", afirmó Quirno, quien cerró con una chicana hacia la presidenta de la Cámara alta: "Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés".

El descargo de la vicepresidenta por su sueldo y los "trolls"

La publicación inicial de Villarruel también generó una ola de críticas de usuarios en redes sociales que le reprocharon cobrar un "sueldo millonario" y le exigieron que lo donara para predicar con el ejemplo.

Lejos de esquivar la polémica, la vicepresidenta respondió uno por uno los cuestionamientos y defendió su gestión al frente del Senado: "Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el gabinete", aseguró, al tiempo que recordó que tiene "completa incompatibilidad" legal para ejercer su profesión o percibir otros ingresos fuera de su cargo.

En esa línea, destacó el ajuste aplicado en el Congreso: "Sin juicios laborales disminuimos la planta a 1.300 personas menos y ahorramos 30.000 millones de pesos. Somos muy austeros. No querría puntualizar en todo lo que lo somos", subrayó.

Por último, negó de plano utilizar recursos estatales para financiar campañas digitales o cuentas anónimas en redes sociales: "Absolutamente nada. Por eso están ardidos. Los que me defienden son ciudadanos comunes. La gente paga, los trolls y los fanáticos los dejamos para la casta", sentenció.