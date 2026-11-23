Frank Kudelka decidió que el zaguero sea suplente y que Bruno Cabrera ocupe el puesto de primer marcador central ante Gimnasia por los octavos de final

Frank Kudelka tiene los once de Newell's para jugar en La Plata.

Pese a tener todo el plantel a disposición , Frank Kudelka decidió que para los octavos de final contra Gimnasia. uno de los que vuelve en Newell's tras lesión y es habitual titular, Lautaro Giannetti, vaya al banco de suplentes. Pero no será Nicolas Goitea el quien siga como primer marcadot central. Bruno Cabrera , quien también vuelve, será uno de los integrantes de la zaga para el partido de este lunes, a las 17.

Rodrigo Herrera y Matías Cóccaro son los otros volverán a la formación tras estar ausentes por distintas lesiones. También Lucas Carrizo, quien falto la última fecha ante el riesgo de que llegue a las cinco tarjetas amarillas y quede suspendido.

La presencia de Herrera fue la que estuvo más en duda desde el comienzo, pero Kudelka entendió que se encuentra en condiciones de ser titular.

Los otros futbolistas que retornarán, Franco Escobar y Bruno Cabrera, quienes tampoco estaban jugando a raíz de diferentes dolencias, irán directamente al banco de suplentes.

La formación de Newell's

Los once de Kudelka serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Los tres futbolistas que concentraron con el plantel pero quedaron desafectados para el partido son Martín Luciano, Oscar Salomón y David Sotelo.

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Newell's buscará la clasificación a los cuartos de final frente a un duro conjunto como el Lobo platense, que encima se fortalece en su estadio, donde apenas perdió en una ocasión en el torneo. La Lepra, que apenas ganó una vez de visitante en el Clausura, intentará dar el golpe.