El municipio completó el primer relevamiento entre 2 mil cadetes. Casi la mitad empezó hace un año y es su principal fuente de trabajo

Un relevamiento municipal concretado a lo largo del año traza con precisión el perfil socioeconómico de más de 2 mil repartidores que se dedican al delivery en Rosario. Para el 77 por ciento constituye su principal fuente de ingresos, casi el 70 por ciento tiene entre 18 y 35 años, el 60 por ciento de los cadetes tiene hijos a cargo y casi la mitad comenzó a trabajar en los últimos 12 meses. Además un 40 por ciento concreta jornadas de más de ocho horas diarias.

En el marco del programa gratuito destinado a mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores de plataformas digitales de reparto, el municipio puso en números un relevamiento a partir de 2018 encuestados hace unos meses atrás entre los repartidores del sector.

La iniciativa contempla un ciclo de cinco capacitaciones y la entrega de elementos de protección para quienes desarrollan esta actividad en la ciudad. Y en su acto inaugural que tuvo lugar el jueves de la semana pasada se entregaron cascos entre quienes se dedican al delivery en la ciudad.

La propuesta surgió a partir del relevamiento territorial que el municipio comenzó en abril pasado para censar a trabajadoras y trabajadores de aplicaciones, lo que permitió construir una base de información sobre sus condiciones laborales, rutinas, riesgos y necesidades.

La lupa en los delivery

Más del 70 por ciento se sostiene a partir de repartir comida y un porcentaje similar tiene entre 18 y 35 años. Más de la mitad trabaja para mantener a sus hijos y comenzaron a ser delivery en el último año. Un dato sobresale: el 40 por ciento cumple jornadas laborales de más de ocho horas al día, pero un 70 por ciento hace dos turnos (cada turno es entre uno a cuatro horas) diarios y un 36 por ciento sufrió algún accidente mientras se desempañaba como repartidor.

Con esta carga horaria, se estimó que el ingreso semanal promedio de cada cadete oscila entre los 200 y 300 mil pesos. Otro dato destacado es que un 60 por ciento tiene estudios secundarios completos y un 25 por ciento tiene estudios universitarios. Las condiciones laborales también imponen otro elemento a destacar: el 55 por ciento se atiende en efectores de la salud pública.

>>Leer más: Censo a repartidores de apps: 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Emprende sobre Ruedas

Entre los datos que se elaboraron en las planillas municipales se destaca que un 80% manifestó interés en recibir capacitaciones de la Municipalidad (mantenimiento del vehículo, primeros auxilios, seguridad vial y educación financiera, entre otras).

A partir de allí, el municipio puso en marcha "Emprende sobre Ruedas", un programa gratuito destinado a mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las y los trabajadores de plataformas digitales de reparto. El primer encuentro estuvo dedicado a la seguridad vial para ciclistas y motociclistas.

En este marco, el secretario de Desarrollo Humano del municipio Nicolás Gianelloni destacó que el trabajo que realizan las y los repartidores "es un fenómeno laboral nuevo", y agregó: "Por eso desde el Estado local creemos que tenemos que estar cerca y pensar cómo ayudar en el laburo que ellos están haciendo".

Seguidamente, señaló: "Sabemos que hay muchos que son independientes y que hacen su laburo por su cuenta y consideramos que como municipio teníamos algo para darles y para acompañarlos. Pero antes de eso dijimos 'vamos a escuchar a los que laburan todos los días y son parte del pasaje del laburo de la ciudad'".

>>Leer más: Cadetes de Rosario, al límite: denuncian jornadas de hasta 15 horas y piden regular a las apps

Curso a repartidores

A lo largo de cinco encuentros, se abordarán temas como seguridad vial, mantenimiento mecánico de bicicletas y motocicletas, educación financiera y primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (RCP). El ciclo también tiene prevista la entrega de kits de seguridad (botiquín y conjunto impermeable), así como de cascos para las y los repartidores, tanto para quienes circulen en motos como en bicicletas.

"Muchas de las conclusiones que tuvimos de este censo tuvieron que ver con accidentología, por lo tanto vamos a trabajar lo que tiene que ver con seguridad vial", amplió el funcionario para agregar: "Tuvimos una primera charla con la Dirección de Tránsito sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados para sus trabajos, y también vamos a brindar capacitación en educación financiera para que a ellos realmente la plata les rinda, que puedan trabajar". En este punto, el secretario recordó que la mayoría de las personas censadas viven de ese trabajo, lo llevan a cabo durante más de 8 horas y sostienen a sus familias.

Emprende sobre Ruedas es el primer programa en la Argentina para repartidores. "La idea es poder acompañarlos, sabiendo que es una realidad del trabajo informal que hoy está creciendo en la Argentina, y nosotros también como municipio, más allá que no podemos incidir sobre esa cuestión laboral, porque requiere de leyes laborales nacionales, podemos sí acompañarlos y tener un un ida y vuelta con este sector del trabajo", expresó el secretario.

Foto: Héctor Río / La Capital

Gianelloni sostuvo que el programa busca darle a las y los repartidores herramientas de para el trabajo que realizan, para mejorar sus condiciones de seguridad, cuidado y desempeño en el espacio público, para recordar que esta iniciativa pionera en el país surgió de una demanda de este sector que son parte de una realidad de la ciudad.

Cabe destacar que en los últimos años el trabajo en aplicaciones de delivery se posicionó como una actividad central en la dinámica urbana. Sin embargo, se trata de un sector sobre el que no existían registros oficiales ni diagnósticos sistemáticos. Frente a esta situación, la Subsecretaría de Economía Social decidió avanzar con un abordaje directo en el territorio, mediante un censo a las y los propios trabajadores, que permitió relevar información sobre sus condiciones laborales, rutinas, riesgos y necesidades.

Es a partir de esta primera experiencia que se desarrolló esta instancia de capacitación, con el fin de dotar de herramientas a este sector de trabajadoras y trabajadores.

Luego del primer encuentro sobre seguridad vial realizado, hubo una clase práctica de mantenimiento de motocicletas y el jueves que viene será el turno de un taller de educación financiera. Los cursos se completarán en diciembre con una clase práctica de mantenimiento de bicicletas. Y por último una capacitación en primeros auxilios y RCP junto a la entrega de kit de cuidado (botiquín y conjunto de piloto para lluvia).

Se estima que unos 9 mil cadetes hacen reparto en Rosario.

Graduados en panadería social

El jueves pasado egresaron los primeros 70 graduados del proyecto Panadería Social en el Centro de Emprendedores Casiano Casas. Cada uno recibió su diploma por haber transitado la capacitación en panificación y repostería durante el 2026.

La Panadería Social es una iniciativa municipal desarrollada, a través de la Subsecretaría de Economía Social desde mayo de este año, con el propósito de brindar capacitaciones gratuitas orientadas a fortalecer herramientas de formación, inserción laboral y desarrollo productivo dentro de la economía social y solidaria.

En este marco, durante el 2026, se pudo alcanzar una producción de 1.500 kilos de pan, que fueron distribuidos en alrededor de 40 instituciones de los seis distritos de la ciudad, llegando a más de 10.000 personas.