La Lepra visitará este lunes, a las 17, a Gimnasia por los octavos de final. Tendrá que elevar su juego y apoyarse en la solidez defensiva para clasificar

Walter Mazzantti llega de convertir un gol y puede ser una de las cartas del triunfo de Newell’s en La Plata.

A medida que se acerca el partido, la adrenalina se incrementa en el hincha de Newell’s. Este lunes, a las 17, la esperada y deseada fase final marcará un antes y un después en la historia rojinegra desde que existe este formato de competición de manera continua. En todos estos años nunca había accedido a una definición de este tipo y hoy se presenta la oportunidad.

Los octavos de final son el desafío, cargado de complejidades , porque el partido será en condición de visitante y contra un rival como Gimnasia que cumplió una destacada campaña en la fase de zonas, principalmente en su estadio.

Nadie le regaló nada al conjunto de Frank Kudelka para disputar la etapa decisiva del Clausura por el título entre los 16 mejores. El esfuerzo que realizó para estar acá es un mérito y una característica que mantiene viva la ilusión de avanzar de instancia. Con todas las dificultades con las que se puede encontrar porque, de antemano, no es el favorito.

La capacidad de adaptarse a la adversidad y de tener recursos a mano son las fortalezas de un equipo que llega al gol incluso en los momentos en los que su juego decae. Una prueba de esto fue que la mayoría de sus tantos los convirtió en el segundo tiempo y de ellos una buena proporción en el último cuarto de hora.

Esta es una virtud clave para un partido de eliminación directa en cuyo último tramo puede definirse el destino de uno en el torneo. Por otro lado, la baja cuota goleadora (un gol por partido) es un antecedente que lo condiciona.

Matías Cóccaro es el goleador leproso con 5 tantos, pero no convierte desde el clásico.

La comparación con la actualidad de Gimnasia es un ejercicio obligado para analizar qué probabilidades tiene Newell’s de acceder a los cuartos de final y cruzarse con Boca o Independiente Rivadavia de Mendoza. La gran racha del Lobo (5 triunfos, 2 empates y una derrota) en su estadio frente a la irregularidad de la Lepra (1 triunfo, 4 igualdades y 3 caídas) de visitante es todo un dato.

Las condiciones físicas de ambos planteles son otra cuestión a tener en cuenta. En este tema, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra tuvo menos problemas, más allá del desgarro de Nicolás Barros Schelotto.

>> Leer más: ¿Newell's cuenta con especialistas para una posible definición por penales?

En cambio, la Lepra debió esperar por el retorno de cinco futbolistas, habitualmente titulares, que evolucionaban de diferentes lesiones. La falta de ritmo competitivo a causa de la inactividad es una posible limitación y hasta puede derivar en la determinación de que algunos vayan al banco.

Los ausentes que volvieron y son necesarios

Al margen de la falta de fútbol, Newell’s los necesita debido al poco recambio que hay entre los relevos. Precisa de Lautaro Giannetti (ausente los últimos cinco encuentros, que sin dudas será titular) para dominar en el área rojinegra y complementarse con Lucas Carrizo en la marca de un delantero de riesgo en el juego aéreo: Agustín Auzmendi.

El conjunto rojinegro requiere de Matías Cóccaro, que faltó el partido anterior y también ingresará en el equipo, para sostener la pelota arriba, generar espacios y aportar su cuota goleadora, pese a que no convierte desde la 8ª fecha.

>> Leer más: Newell's tiene un banco corto que le demandará tratar de evitar el suplementario para pasar

Menos seguridad existe sobre la participación desde el inicio de Rodrigo Herrera, un mediocampista que para Kudelka es fundamental para la integración del doble cinco, encargado de contener a Ignacio Fernández, uno de los creativos más determinantes del fútbol argentino.

Rodrigo Herrera está para reaparecer en Newell's, pero quizás empiece en el banco. Virginia Benedetto

Herrera se ocupa del primer pase para conectar el medio con el ataque y, cuando faltó, lo reemplazó Lucas Gómez, quien desplegó menos juego ofensivo, a diferencia de Jerónimo Gómez Mattar, que por ahora es una alternativa desde el banco. Uno de los dos será el sustituto de Herrera si este es suplente.

Mientras que Bruno Cabrera y Franco Escobar, los restantes futbolistas que regresarán, también se sentarán entre los relevos.

Defensa dura rojinegra vs. ataque goleador mens sana

Este es el panorama sobre un plantel que construyó su funcionamiento en una férrea defensa, la cual le permitió ser el segundo equipo menos goleado de su zona (13 goles en 16 partidos). Esta solidez, respaldada por la sobria tarea de Josué Reinatti, está capacitada para alterar los nervios de Gimnasia si es que le cuesta embocarla, aunque es un conjunto con alto poder de fuego (25 tantos en el torneo).

Para que crezcan las chances de Newell’s será importante un nivel alto en general de sus futbolistas. Así no dependerá exclusivamente del desequilibrio de Walter Mazzantti y tiene más opciones, ya sea de jugadores que serán titulares o de quienes ingresen durante los 90’ o en un hipotético alargue.

>> Leer más: Newell's goleó a Atlético Tostado y conquistó por primera vez la Copa Santa Fe

La gambeta de Facundo Guch, las proyecciones de Jerónimo Russo y Martín Ortega, el desnivel y puntería de Santiago Solari, el oficio y gol de Cóccaro, el cabezazo en la pelota detenida de Giannetti y Carrizo, la definición del Colo Ramírez, el atrevimiento de Gómez Mattar, las habilitaciones de Alan Soñora, el desborde de Walter Núñez.

Todos estos son aportes discontinuos o esporádicos que tienen que aparecer para el bien común de Newell’s y para que la clasificación a los cuartos de final esté al alcance.

Las formaciones

Gimnasia: Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Hora y TV: 17 - TNT Sports.

Estadio: Gimnasia.

Arbitro: Nicolás Ramírez.