Los dos exploradores de la misión BepiColombo (uno europeo y otro japonés) llegaron al planeta más pequeño del sistema solar y se separarán para cartografiarlo y estudiarlo

La primera vez que una misión espacial llegó hasta el planeta más pequeño del sistema solar fue en la década de 1970. El Mariner 10 fue lanzado en noviembre de 1973 y en marzo del año siguiente realizó el primero de los tres sobrevuelos a lo largo de todo un año. El Messenger llegó el 18 de marzo de 2011, permaneció orbitando durante más de cuatro años, y el 30 de abril de 2015 impactó contra la superficie. Después de poco más de una década, otra vez tiene compañía: Mercurio recibió este sábado a la misión BepiColombo, que viajó ocho años por el sistema solar interior con el objetivo de indagar más sobre algunos misterios del planeta más cercano al Sol.

BepiColombo tiene dos exploradores robóticos acoplados, uno europeo (Mercury Planetary Orbiter, MPO) y el otro japonés (Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO, que luego pasó a identificarse como MIO). Se separarán el próximo mes para cartografiar y estudiar desde distintas altitudes el abrasador planeta, no tanto más grande que la Luna terrestre.

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La misión, de 2.000 millones de dólares, comenzó con el descenso de velocidad de las naves para que queden capturadas por la débil gravedad de Mercurio. Pero transcurrieron varias horas de tensión antes de que los controladores de vuelo en Alemania —a 152 millones de kilómetros— pudieran confirmar que BepiColombo había alcanzado la órbita.

En el equipo de la Mariner 10 de la Nasa, en los años 70, estaba el fallecido matemático italiano Giuseppe “Bepi” Colombo. Esta nuevo misión que lo homenajea fue lanzada en 2018 y tomó una ruta más lenta e indirecta para llegar a Mercurio: pasó una vez cerca de la Tierra, dos veces cerca de Venus y seis veces cerca de Mercurio para recibir asistencias gravitatorias que guiaron su trayectoria. Todos esos bucles sumaron más de 10.000 millones de kilómetros.

Científicos ansiosos

El científico principal del proyecto, Geraint Jones, no puede ocultar la ansiedad de su equipo. En 2027 empezarán a llegar todos los nuevos datos, que permitirán comparar “mediciones sin precedentes tomadas por dos naves espaciales en el planeta al mismo tiempo”, señaló.

Una vez que MPO y MIO orbiten por separado, el satélite de la Agencia Espacial Europea y la nave más pequeña de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial estudiarán el denso interior de Mercurio y su campo magnético exterior, además de todo lo que hay entre ambos: cráteres de impacto, llanuras volcánicas, crestas montañosas y picos que sobresalen hasta 4,8 kilómetros.

La temperatura en Mercurio puede superar los 427 grados Celsius, lo que añade presión a los sistemas electrónicos y de ingeniería. “La nave espacial y sus instrumentos deben mantenerse lo más fríos posible, lo cual es en sí mismo un enorme desafío técnico”, comentó Jones en un correo electrónico. Los funcionarios de las agencias espaciales quieren mantener la misión en marcha durante al menos un año terrestre, o el equivalente a cuatro años de Mercurio.

A pesar de su relativa cercanía a la Tierra, Mercurio es uno de los planetas menos explorados del sistema solar. Solamente Urano y Neptuno tuvieron menos visitantes: una única Voyager 2 en la década de 1980.