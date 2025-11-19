La Capital | Zoom | Ricardo Darín

¿Juan Salvo para rato? Ricardo Darín aseguró que "El Eternauta" no termina en la segunda temporada

El actor estuvo como invitado en el programa de Mario Pergollini y habló de la popular serie que protagoniza en Netflix

19 de noviembre 2025 · 13:49hs
Ricardo Darín es Juan Salvo en la serie de El Eternauta

Ricardo Darín es Juan Salvo en la serie de "El Eternauta", que tiene una segunda temporada en producción. ¿Y una tercera?

Ricardo Darín dio pistas sobre la continuidad de “El Eternauta”, la exitosa serie de Netflix que protagoniza, basada en la obra gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Si bien la segunda temporada está confirmada desde el estreno de la primera, el actor habló sobre una posible extensión de la ficción más allá lo previsto.

El intérprete de Juan Salvo, personaje principal de “El Eternauta” estuvo como invitado de Mario Pergollini. “Cuando hicimos el trabajo vimos que era una cosa gorda, algo grande, sobre todo por lo que era la parafernalia. El nivel de producción y tecnológico era impresionante. La cabeza de Bruno Stagnaro y de los guionistas, también. Ya palpitabas que no iba a ser una cosa que pasara desapercibida”, aseguró en ese contexto sobre la gran repercusión del trabajo.

¿Habrá una temporada tres de "El Eternauta"?

El estreno de la segunda temporada está previsto para 2026. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó por los planes para el año próximo, considerando que está a punto de convertirse en abuelo (su nuera, la actriz catalana Úrsula Corberó, está embarazada).

“El año que viene lo tengo muy cubierto por El Eternauta y el 2027 también, porque no termina en la segunda temporada, aparentemente. De todos modos se puede modificar porque no depende de mí”, lanzó Darín, dando a entender que la serie continuará más allá de lo inicialmente anunciado.

Vale recordar que la primera temporada de la adaptación audiovisual abordó aproximadamente la primera mitad de los eventos clave de la novela gráfica de Oesterheld y Solano López. Incluso teniendo en cuenta las grandes modificaciones que hace la serie, todavía falta que se desarrollen muchos de los hechos importantes del cómic, sin contar siquiera la segunda parte (aunque se incorporaron algunos elementos de esa secuela en la estructura de los episodios ya estrenados)

