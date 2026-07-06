Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Los casos fueron detectados en familias del departamento Rosario y están vinculados al consumo de chacinados de elaboración informal. La Assal pidió comprar sólo en comercios habilitados.

La triquinosis llega a los humanos por el consumo de productos derivados de la carne de cerdo

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) detectó dos brotes de triquinosis en familias del departamento de Rosario . Si bien los casos no pasaron a mayores, desde el organismo de salud provincial alertaron por la ingesta de chacinados, productos derivados del cerdo y faenados de esta carne en condiciones clandestina. “Es un alimento muy rico, pero hay que tomar precauciones”, señaló el director de la agencia, Eduardo Elizalde.

Los dos casos que encendieron las alarmas de la Assal se dieron en el departamento de Rosario. El primero sobre una familia que en una reunión familiar compartió productos de cerdo chacinados que fueron elaborados en Moreno, en la Provincia de Buenos Aires . La familia entera se contagió de triquinosis, pero recién a los 29 días de la ingesta aparecieron los primeros síntomas.

Más tarde, unas 10 personas se contagiaron tras consumir salamines y chorizos caseros a mediados de mayo . La ingesta se dio en Ibarlucea e involucró a dos grupos de familias que compartían la mesa y todos dieron positivo de triquinosis.

“Muchas veces vienen como un regalo o un presente, con toda buena voluntad, pero sin los recaudos necesarios”, explicó Elizalde en radio La Red Rosario que sugirió no consumir productos que no tengan una trazabilidad sanitaria y también conocer el origen de los alimentos.

Según la investigación de la Assal, en conjunto con el Senasa y el Ministerio de Desarrollo Productivo, los productos consumidos en Rosario no formaron parte de un lote comercializado, por lo que suponen que los contagios no deberían reproducirse.

Cómo se originan los casos

Elizalde detalló que la triquinosis tiene su origen en los roedores como las ratas y ratones y que llega a las personas a través del cerdo. “Los cerdos se contagian por el consumo de roedores, que son los que portan la enfermedad. No es trasmisible entre animales, a menos que haya canibalismo, es decir que un cerdo coma el cuerpo muerto de un animal de su misma especie”.

En este sentido, el director de Assal ligó los contagios de cerdos “a las zonas o sistemas de crianzas muy precarios” como pueden ser cerca de basurales o cadáveres de cerdos que quedan en el corral una vez que mueren. La triquinosis es una enfermedad que no provoca síntomas en el cerdo por lo que se detecta solamente en la faena y en el caso de ser positivo se debe descartar el animal entero.

Los dos brotes, que se dan cuando hay más de 2 contagios en un mismo grupo de personas, se dieron en contextos donde no hubo un circuito comercial aceitado, planteó Elizalde. En otras palabras, los consumidores adquirieron los productos en criaderos de faena clandestinos para el consumo personal, lo que permitió encontrar el origen del contagio ya que si entran en un circuito de mercado “se pierde la trazabilidad y no se puede llegar al criadero”.

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Al detectar el criadero de Rosario, las autoridades inmovilizaron a los animales y evitaron posibles nuevos casos. De todas formas, Elizalde remarcó que “los ciudadanos comunes deben evitar la elaboración de estos productos y comprar en establecimientos habilitados”.

Síntomas de la triquinosis

La Assal instó a los equipos de salud a reforzar los controles clínicos para dar con un diagnóstico precoz que lleve a un tratamiento oportuno y el bloqueo inmediato de alimentos que pudieran pertenecer a las partidas involucradas.

Los síntomas pueden comenzar con diarrea, dolor abdominal y náuseas, y luego evolucionar con fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En casos graves puede generar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante síntomas compatibles y antecedentes de consumo de productos sospechosos, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud.

Recomendaciones de la Assal

La agencia ofreció una guía de recomendaciones para evitar la propagación y contagio de triquinosis. En primer lugar, si se realiza una faena familiar, se debe enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis y no se debe consumir y/o procesar antes de recibir el resultado negativo. Es importante, tener en cuenta que las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne.

Además, se recomienda comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados y evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales de comercialización que no garanticen su procedencia y trazabilidad.

Para su cocción, la carne de cerdo se debe cocinar completamente antes de consumirla, sin dejar partes “jugosas”.

La Provincia de Santa Fe cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis correspondiente mediante la técnica de digestión artificial, único método capaz de detectar la presencia del parásito. Más información en www.assal.gov.ar/triquinosis.