La Capital | La Ciudad | triquinosis

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Los casos fueron detectados en familias del departamento Rosario y están vinculados al consumo de chacinados de elaboración informal. La Assal pidió comprar sólo en comercios habilitados.

6 de julio 2026 · 15:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
La triquinosis llega a los humanos por el consumo de productos derivados de la carne de cerdo

La triquinosis llega a los humanos por el consumo de productos derivados de la carne de cerdo

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) detectó dos brotes de triquinosis en familias del departamento de Rosario. Si bien los casos no pasaron a mayores, desde el organismo de salud provincial alertaron por la ingesta de chacinados, productos derivados del cerdo y faenados de esta carne en condiciones clandestina. “Es un alimento muy rico, pero hay que tomar precauciones”, señaló el director de la agencia, Eduardo Elizalde.

Los dos casos que encendieron las alarmas de la Assal se dieron en el departamento de Rosario. El primero sobre una familia que en una reunión familiar compartió productos de cerdo chacinados que fueron elaborados en Moreno, en la Provincia de Buenos Aires. La familia entera se contagió de triquinosis, pero recién a los 29 días de la ingesta aparecieron los primeros síntomas.

Más tarde, unas 10 personas se contagiaron tras consumir salamines y chorizos caseros a mediados de mayo. La ingesta se dio en Ibarlucea e involucró a dos grupos de familias que compartían la mesa y todos dieron positivo de triquinosis.

En ambos casos, los contagiados evolucionan favorablemente y no presentan casos graves.

“Muchas veces vienen como un regalo o un presente, con toda buena voluntad, pero sin los recaudos necesarios”, explicó Elizalde en radio La Red Rosario que sugirió no consumir productos que no tengan una trazabilidad sanitaria y también conocer el origen de los alimentos.

Según la investigación de la Assal, en conjunto con el Senasa y el Ministerio de Desarrollo Productivo, los productos consumidos en Rosario no formaron parte de un lote comercializado, por lo que suponen que los contagios no deberían reproducirse.

Cómo se originan los casos

Elizalde detalló que la triquinosis tiene su origen en los roedores como las ratas y ratones y que llega a las personas a través del cerdo. “Los cerdos se contagian por el consumo de roedores, que son los que portan la enfermedad. No es trasmisible entre animales, a menos que haya canibalismo, es decir que un cerdo coma el cuerpo muerto de un animal de su misma especie”.

En este sentido, el director de Assal ligó los contagios de cerdos “a las zonas o sistemas de crianzas muy precarios” como pueden ser cerca de basurales o cadáveres de cerdos que quedan en el corral una vez que mueren. La triquinosis es una enfermedad que no provoca síntomas en el cerdo por lo que se detecta solamente en la faena y en el caso de ser positivo se debe descartar el animal entero.

Los dos brotes, que se dan cuando hay más de 2 contagios en un mismo grupo de personas, se dieron en contextos donde no hubo un circuito comercial aceitado, planteó Elizalde. En otras palabras, los consumidores adquirieron los productos en criaderos de faena clandestinos para el consumo personal, lo que permitió encontrar el origen del contagio ya que si entran en un circuito de mercado “se pierde la trazabilidad y no se puede llegar al criadero”.

>> Leer más: Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Al detectar el criadero de Rosario, las autoridades inmovilizaron a los animales y evitaron posibles nuevos casos. De todas formas, Elizalde remarcó que “los ciudadanos comunes deben evitar la elaboración de estos productos y comprar en establecimientos habilitados”.

Síntomas de la triquinosis

La Assal instó a los equipos de salud a reforzar los controles clínicos para dar con un diagnóstico precoz que lleve a un tratamiento oportuno y el bloqueo inmediato de alimentos que pudieran pertenecer a las partidas involucradas.

Los síntomas pueden comenzar con diarrea, dolor abdominal y náuseas, y luego evolucionar con fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En casos graves puede generar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante síntomas compatibles y antecedentes de consumo de productos sospechosos, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud.

Recomendaciones de la Assal

La agencia ofreció una guía de recomendaciones para evitar la propagación y contagio de triquinosis. En primer lugar, si se realiza una faena familiar, se debe enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis y no se debe consumir y/o procesar antes de recibir el resultado negativo. Es importante, tener en cuenta que las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne.

Además, se recomienda comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados y evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales de comercialización que no garanticen su procedencia y trazabilidad.

Para su cocción, la carne de cerdo se debe cocinar completamente antes de consumirla, sin dejar partes “jugosas”.

La Provincia de Santa Fe cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis correspondiente mediante la técnica de digestión artificial, único método capaz de detectar la presencia del parásito. Más información en www.assal.gov.ar/triquinosis.

Noticias relacionadas
Con temperaturas bajo cero, Rosario reforzó el operativo para asistir a personas en situación de calle

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle con viandas y abrigo

El proyecto de renovación de la costanera norte incluye un parque acuático.

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Frío y seguridad, Es importante revisar los artefactos en invierno para evitar accidentes.

Ola polar: recomendaciones de gasistas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Frío extremo en Rosario. La semana laboral y la primera de vacaciones de invierno llegó con 6 grados bajo cero

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Lo último

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Los casos de los jóvenes Ramiro Nast, Benjamín Scerra y Gastón Montenegro tienen una coincidencia: primero se denunciaron sus desapariciones y luego los hallaron asesinados
Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Por Martín Stoianovich
Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario
La Ciudad

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte
La Ciudad

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial
Policiales

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa
Policiales

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Ovación
Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Un jugador de Inglaterra sufrió una insólita lesión que lo deja afuera del Mundial

Un jugador de Inglaterra sufrió una insólita lesión que lo deja afuera del Mundial

Qué es la maldición del gato que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

Qué es la "maldición del gato" que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

Policiales
Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Por Martín Stoianovich
Policiales

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores

Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la muerte de Gastón Montenegro

Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la muerte de Gastón Montenegro

La Ciudad
Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario
La Ciudad

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle con viandas y abrigo

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle con viandas y abrigo

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000
Información General

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?
Información General

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla privada que tuvo con Antonela Roccuzzo
Zoom

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla privada que tuvo con Antonela Roccuzzo

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas del centro de la provincia
La Región

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas del centro de la provincia

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones
La Ciudad

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Preparan los avances en el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe
La Ciudad

Preparan los avances en el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe

El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led
La Ciudad

El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados 
La Ciudad

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados 

Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas
Salud

Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo
El Mundo

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente
Política

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60 %
La Ciudad

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60 %

Ante posibles estafas, piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario
Información General

Ante posibles estafas, piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó $1.100 para hacer 100 kilómetros
Información General

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó $1.100 para hacer 100 kilómetros

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Karina Milei: El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027
Política

Karina Milei: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual
La Ciudad

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario