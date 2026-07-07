Femicidio en Santa Fe: imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber

La fiscal encargada de la investigación denunció que Lautaro H. mató a la mujer de 32 años tres días antes del hallazgo del cadáver en un basural

La primera audiencia sobre el femicidio de Daiana Arber concluyó este lunes con la imputación al primer y único detenido por el asesinato en Santa Fe . En esta instancia, los investigadores plantearon que el sospechoso contó con ayuda de otra persona a la hora de tratar de encubrir el crimen.

Lautaro H. fue señalado como responsable de la muerte de la mujer de 32 años oriunda de Nelson, desaparecida hace casi dos semanas. El cadáver fue hallado el domingo 28 de junio en un basural de la zona oeste de la capital provincial.

La fiscal Laura Gerard ratificó que la víctima falleció por múltiples heridas de arma de fuego . De acuerdo a la evidencia reunida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el ataque ocurrió pocos días antes de la denuncia de la familia para tratar de establecer su paradero.

La reconstrucción provisoria que expuso la funcionaria indica que Arber fue asesinada entre las 5 y las 14 del jueves 25 de junio en una vivienda ubicada sobre calle Padre Catena al 4500 , en el barrio Villa del Parque. El imputado le disparó al menos cuatro veces y falleció allí.

El cuerpo de la mujer presentaba lesiones por el impacto de los proyectiles en la cabeza, el tórax y el abdomen. Luego del deceso, el agresor intentó ocultarlo entre residuos.

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Los investigadores presumen que Lautaro H. y otra persona aún no identificada se llevaron el cadáver durante la madrugada del día siguiente. La familia de Daiana denunció su desaparición 24 horas más tarde y su muerte se confirmó en el transcurso de la jornada posterior, cuando la policía fue a revisar un basural del barrio.

Además del femicidio, el detenido fue imputado por la tenencia de material explosivo. En este caso, el MPA dio cuenta del hallazgo de una granada de mano perteneciente a las fuerzas de seguridad como resultado del allanamiento de su casa.

El reclamo de la familia de Daiana Arber

Antes del inicio de la audiencia, familiares de Daiana Arber pidieron justicia en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Su hermana fue una de las encargadas de hablar sobre la situación de la víctima de 32 años, madre de cuatro hijos de entre 11 y 17 años.

Arber se había mudado a la capital provincial unos dos años atrás. Según trascendió durante la investigación, sus parientes estaban al tanto de la relación que tenía con el detenido e incluso habían intentado convencerla de regresar a su localidad natal por el riesgo que enfrentaba.

Después de la presentación de la evidencia, la fiscal Gerard pidió segunda audiencia programada para este miércoles. En esa instancia solicitará la prisión preventiva efectiva del detenido ante el juez Sergio Carraro.