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Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo

Un hombre de 35 años denunció que tres delincuentes lo asaltaron a la noche y le dispararon cuando se negó a entregar el rodado

7 de julio 2026 · 07:52hs
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La víctima fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña.

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

La víctima fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña.

La policía rosarina confirmó este lunes un violento robo de bicicleta con una persona herida en la zona sur. La víctima fue baleada y quedó internada con una fractura como consecuencia del episodio y no había detenidos luego de la denuncia en inmediaciones del arroyo Saladillo.

Fuentes oficiales reportaron que el hombre de 35 años fue asaltado a mano armada a la noche en Siracusa y Pineda. De acuerdo a la versión preliminar, se encontraba fuera de peligro después del traslado hasta el Hospital Roque Sáenz Peña.

En primera instancia, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales constataron que los ladrones consiguieron escapar con la bicicleta sin ser identificados. El robo tuvo lugar muy cerca del puente del ferrocarril y avenida Circunvalación.

Un robo violento y un ciclista internado

De acuerdo a la denuncia, Félix A. fue abordado a las 21 por un grupo de maleantes que vestían ropa oscura. En ese momento le apuntaron con armas de fuego y lo amenazaron para pedirle el rodado en el que circulaba.

El hombre de 35 años se negó a entregar su bicicleta Venzo mientras estaba en la calle. Ante esta situación, los delincuentes abrieron fuego y cayó por una lesión en la pierna izquierda.

>> Leer más: Desaparecidos y asesinados: los casos de jóvenes que encienden una alarma en el Gran Rosario

La declaración de la víctima indica que fue abordada por tres hombres en la zona sur rosarina. Después de las detonaciones, escaparon hacia el sur y cruzaron hacia Villa Gobernador Gálvez.

El dueño del rodado quedó internado en el hospital municipal por una fractura expuesta. Mientras tanto, los agentes del Comando Radioeléctrico secuestraron dos vainas servidas en la zona del robo. La evidencia y el registro del operativo quedó a disposición de la Justicia en la subcomisaría 20ª.

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