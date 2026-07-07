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El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado, la Fifa quiere que siga Messi"

Hossam Hassan acusó al árbitro del encuentro y a los fallos de VAR por la victoria de Argentina. Se fue del partido cruzando los brazos en señal de “racismo”.

7 de julio 2026 · 18:06hs
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El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado, la Fifa quiere que siga Messi

El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado, la Fifa quiere que siga Messi

Hossam Hassan, el director técnico de Egipto, acusó de manera frontal al seleccionado de Argentina por influir sobre el árbitro del partido que selló el pase del conjunto argentino a los cuartos de final del Mundial 2026. "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio", lanzó.

En conferencia de prensa el DT de 59 años aseguró: "El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro".

Hassan remarcó que Argentina ejerció "presión" sobre el francés François Letexier y la terna arbitral del partido que se jugó en Atlanta.

El técnico del equipo africano apuntó a las situaciones del VAR con la anulación del gol de Mostafa Ziko, por una falta contra Lisandro Martínez en el comienzo de la jugada, en contraposición a la desestimación de una falta contra Mohamed Salah en la jugada del gol de Enzo Fernández que coronó la victoria argentina.

El técnico egipcio se retiró del la cancha de Atlanta haciendo un gesto con los brazos en cruz después que el árbitro amonestara a dos integrantes del cuerpo técnico.

"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación", afirmó.

Acusaciones contra el arbitraje y el VAR

El técnico egipcio fue contundente al señalar que la actuación arbitral perjudicó a su equipo. “Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”, afirmó Hassan, quien también apuntó contra el VAR por no sancionar un penal a favor de Egipto y por la anulación de un segundo gol de los africanos.

Además, cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía en Atlanta, y sostuvo que la decisión fue tomada por “alguien que nunca ha jugado al fútbol”.

“Quieren que Messi siga en la Copa por marketing”

Hassan fue más allá y sugirió que la FIFA y la organización buscan que Argentina y Messi permanezcan en el torneo por motivos comerciales. “Éramos mejores, pero el fútbol no es justo, tal vez ellos (por la FIFA) quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing”, lanzó el DT.

El entrenador reivindicó el orgullo de representar al mundo árabe: “Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe, pero no hemos recibido el trato que merecíamos”.

En medio de su enojo, Hassan fue todavía más lejos: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, expresó.

El entrenador también deslizó que existen intereses vinculados al marketing y a la continuidad de Lionel Messi en el torneo. “Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”, lanzó. Y agregó: “Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi siga en carrera”.

Por último, el DT cerró con una frase contundente tras la eliminación de Egipto del Mundial 2026: “No voy a seguir viendo los partidos de esta Copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación”.

Qué significa el gesto que hizo Hossam Hassan durante el partido

La bronca de Hossam Hassan también tuvo un momento que llamó la atención durante el partido. En los minutos finales, el entrenador egipcio cruzó los brazos en forma de cruz mientras le reclamaba al árbitro francés François Letexier, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ese gesto forma parte del protocolo de la Fifa para advertir sobre posibles episodios de racismo o discriminación dentro de un partido. Puede ser realizado por futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos o árbitros cuando consideran que se produjo una situación de ese tipo y buscan activar el procedimiento previsto.

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