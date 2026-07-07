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La reflexión de Sofi Martínez tras el gesto de Messi: "Me rescató de esa ola de giladas"

La periodista contó cómo vivió el apoyo del capitán argentino tras las versiones sobre un supuesto conflicto con el plantel durante el Mundial

7 de julio 2026 · 09:23hs
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El inesperado apoyo de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez en medio de los rumores que rodearon a Messi y a la periodista

El inesperado apoyo de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez en medio de los rumores que rodearon a Messi y a la periodista

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez después de la clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 sigue dando que hablar. Luego de que el capitán saludara públicamente a la periodista en la zona mixta y bromeara sobre los rumores que circularon en las últimas semanas, la cronista contó cómo vivió ese momento y aseguró que el rosarino la ayudó a poner fin a una situación que la venía afectando.

"Siento que me saludó para que me dejen de torturar", expresó Martínez en un video publicado en su canal de YouTube, donde muestra el detrás de escena de su cobertura del Mundial.

El gesto de Messi que desactivó los rumores

Tras el triunfo de Argentina sobre Cabo Verde, Messi se detuvo a conversar con la prensa y, antes de comenzar la entrevista, saludó a Sofi Martínez con una frase que rápidamente se volvió viral.

"Después dicen que no te saludo. Que si te miro, que no te miro... Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", le dijo el capitán argentino.

La periodista respondió con un agradecimiento y luego explicó que ese gesto tuvo un significado mucho más profundo de lo que se vio en cámara.

"Me rescató de esa ola de giladas"

En el video que compartió desde Miami, Sofi Martínez aseguró que decidió no responder públicamente a las versiones que hablaban de un supuesto distanciamiento con el plantel argentino porque prefería que su trabajo hablara por ella.

>> Leer más: Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla privada que tuvo con Antonela Roccuzzo

Sin embargo, reconoció que la situación terminó afectándola. "Entiendo que a veces el trabajo habla por sí solo y es mejor callarse que seguir agrandando una noticia", explicó.

También contó que las versiones falsas terminaron repercutiendo en su vida personal. "Me da bronca porque estoy con mi familia en Miami y son capaces de amargarte un momento. Hay un montón de programas que dicen un montón de cosas solo porque sos mujer, a ningún varón se lo hacen", sostuvo.

Más adelante volvió sobre el gesto de Messi. "Siento que me saludó para que me dejen de torturar."

Y agregó: "Me rescató de esa ola de giladas que se decían y se tomó la atención de ayudarme. Estoy infinitamente agradecida."

"Lo único que quiero es trabajar normal"

La periodista también destacó que Messi, en plena competencia mundialista, se haya detenido a pensar en cómo la estaba pasando ella.

"Es la persona más importante de este planeta y se detiene un minuto a saludarme para que dejen de inventar cosas", afirmó.

Para Martínez, ese respaldo público le permitió dejar atrás semanas marcadas por versiones que consideró falsas. "Lo único que quiero es trabajar normal", expresó.

Los rumores que circularon durante el Mundial

En las últimas semanas habían vuelto a aparecer especulaciones sobre un supuesto malestar del entorno de la Selección con la periodista. Algunas versiones incluso sostenían que existía una restricción para entrevistar a determinados futbolistas, mientras que otras involucraban a Antonela Roccuzzo, quien, según esos trascendidos, habría impulsado esa decisión.

Tanto Sofi Martínez como el propio Messi desmintieron esos rumores con hechos. Primero fue el saludo del capitán argentino en la zona mixta y, días después, la periodista reveló que ese breve intercambio fue suficiente para cerrar una polémica que, según aseguró, nunca tuvo fundamento.

"Messi se encargó de que se cierre. Estoy completamente aliviada por eso. Él es el mejor de todos los tiempos, pero además la mejor persona", concluyó.

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