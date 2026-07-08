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The New York Times: "La locura argentina" no tiene fronteras en un "Mundial de locos"

El reconocido diario de EE.UU. describió la pasión albiceleste como "una adicción" que se contagia. "Un minuto estás hundido, al otro minuto en el paraíso", retrató

8 de julio 2026 · 11:17hs
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Lionel Messi cambió el partido al minuto 78 para iniciar la remontada histórica de Argentina ante Egipto.

AP

Lionel Messi cambió el partido al minuto 78 para iniciar la remontada histórica de Argentina ante Egipto.

La locura argentina trasciende fronteras y se contagia en distintas partes del mundo, más aún durante un Mundial y con una selección que emociona a cada partido como la de Lionel Scaloni. El fervor albiceleste que se vivió en Atlanta, con la histórica remontada y victoria 3-2 ante Egipto, dejó boquiabiertos a millones de fanáticos, incluso ajenos al fútbol.

El diario The New York Times, reconocido medio de Estados Unidos, remarcó que “la locura argentina se está extendiendo en este Mundial de locos” y que la pasión de los hinchas albicelestes es un tema de conversación en múltiples países.

Las pulsaciones durante un partido de Argentina pueden elevarse considerablemente de un instante al otro, por lo que el medio estadounidense subrayó todo puede cambiar rotundamente y describió: “Un minuto estás en el suelo, hundido y deprimido. Al siguiente, estás en el paraíso, eufórico. La adrenalina, la dopamina... Es un psicodélico natural. No es de extrañar que los argentinos sigan a su selección a todas partes. Esto es más que patriotismo; es una adicción”.

“Todo el mundo te dice que no es sano, que sabes que deberías parar. Pero nada te había hecho sentir así antes, y anhelas esa sensación una y otra vez”, agregó el periodista James Horncastle, especialista que también trabaja en ESPN, quien además confesó que “el sentimiento se hizo sentir con fuerza en Atlanta el martes”.

La selección argentina festejó ante los miles de hinchas presentes en Atlanta.

La selección argentina festejó ante los miles de hinchas presentes en Atlanta.

Una montaña rusa de emociones

El citado texto de The New York Times recordó que “hace una década, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio muy conocido que reveló que la ciudad de Buenos Aires tenía un número desproporcionadamente alto de terapeutas: 222 por cada 100 mil habitantes” y comparó que, por la misma cifra, “Estados Unidos tenía 30”.

“Cuando ves jugar a Argentina, puedes entender por qué”, reconoció, y agregó: “Después de cada partido, necesitas hablar con alguien. Tienes que compartir lo que has vivido”.

Sorprendido por la montaña rusa de emociones que atraviesa un hincha de la selección argentina en cada partido, que necesita descargar la euforia luego del encuentro, se preguntó: “¿Me estoy volviendo loco? ¿Es esto normal? ¿Cómo puedo sobrellevarlo?”.

Argentina contra las cuerdas

Horncastle sostuvo que “los campeones del mundo se veían acorralados” cuando Egipto ganaba 2 a 0 y aseguró que se percibía que “otra sorpresa en este Mundial era inminente”. Al respecto, resaltó que Argentina venía de disputar 120 minutos de tensión ante Cabo Verde y que los Faraones la dejaron “al límite de la eliminación en octavos de final”.

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“Con un 2-0 en contra en el minuto 79, el modelo de probabilidad de victoria de Opta le daba a Argentina solo un 0,6% de posibilidades de remontar. Necesitaban un milagro. Otro más”, puntualizó el periodista y expresó que “la etapa de Lionel Scaloni como entrenador parecía haber llegado a su fin”, mientras “se escribían réquiems por la trayectoria mundialista de Lionel Messi”.

Si bien “había sido uno de esos días para Argentina”, uno de esos “en los que nada sale como uno quiere”, todo estaba por cambiar y el equipo de Scaloni estaba dispuesto a escribir una de las grandes historias de la Copa del Mundo.

La remontada histórica de Argentina

Messi miró al cielo (bueno, al techo cerrado del Mercedes-Benz Stadium) e hizo una mueca. Cuando Lautaro falló una ocasión que él mismo había creado en el primer palo, Messi cayó de bruces sobre el césped. Desconsolado. Tras jugar 120 minutos apenas cuatro días antes y superar a Cabo Verde por la mínima gracias a un autogol, era comprensible pensar que a este equipo ya no le quedaban fuerzas”, señaló el periodista estadounidense.

“Incorrecto. Argentina está loca. Justo cuando crees que están fuera, vuelven a meterse”, destacó.

Messi empató el partido para Argentina, que minutos después cerró la remontada.

Messi empató el partido para Argentina, que minutos después cerró la remontada.

La consagración de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 dejó varios episodios de definiciones no aptas para cardíacos con partidos que se definieron en los últimos segundos o en los penales. “Todo eso puede volverte loco. Pero en medio de esta locura hay un genio”, afirmó Horncastle.

La remontada de Argentina ante Egipto fue “memorable”, por lo que el periodista citó al mismísimo Tom Brady, ídolo máximo de los New England Patriots de la NFL, quien la comparó con el Super Bowl de 2017, cuando su equipo revirtió una desventaja de 28-3 en el tercer cuarto ante Atlanta Falcons. Brady asumió que la remontada encabezada por Messi y sentenciada por Enzo Fernández “podría superar” a la de los Patriots.

>> Leer más: Lionel Messi es Dios, la Scaloneta un tanque de guerra y el gran sueño continúa

“En esta ocasión, solo quedaban 10 minutos. El destino del partido estaba sellado. Pero Messi, como hacen todos los grandes, lo doblegó a su antojo”, valoró Horncastle sobre el gol y la asistencia del astro rosarino para destrabar el partido. “Sorprendentemente, Egipto podría haber ganado al final. Leandro Paredes realizó una espectacular entrada providencial en un mano a mano para evitar que su equipo volviera a encajar un gol y quedara eliminado”, añadió.

Se desató la locura en Atlanta

A pesar de que “el partido parecía encaminarse a la prórroga”, el periodista remarcó que “los argentinos estallaron de júbilo” ante el preciso centro de Lautaro Martínez y el histórico cabezazo de Enzo Fernández, por el cual “Scaloni se cubrió el rostro, atónito” y Argentina “lo había vuelto a lograr”.

Se desató la locura. El cabezazo de Enzo Fernández completó la remontada ante Egipto.

Se desató la locura. El cabezazo de Enzo Fernández completó la remontada ante Egipto.

Horncastle citó al propio Scaloni para describir las “sensaciones y emociones incomparables que se experimentan en un partido de fútbol, especialmente para los argentinos”, que al hablar se emocionó, pero “no era la primera vez que derramaba una lágrima”.

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El DT no pudo contener las lágrimas, al igual que Messi, tras el pitido final. Mucho menos en medio de “un Mundial de locos” como el que se vive en Norteamérica. “No nos cansamos. Queremos más experiencias. La mente solo puede quedar impresionada un número limitado de veces en seis semanas”.

Pero en este país las cosas se viven más a flor de piel que en ninguna otra parte. “Argentina encarna esta forma de vida. La canalizan. La adoptan. Ahora todos los demás la están adoptando. Puede que todos necesitemos descansar. ¿Alguien tiene el número de teléfono de algún terapeuta en Buenos Aires?”, concluyó el periodista para The New York Times.

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