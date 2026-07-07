Denuncian a un jardín de Santa Fe porque un nene con discapacidad salió solo a la calle

El menor, de 5 años, tiene trastorno del lenguaje y retraso global del desarrollo. Fue encontrado por su abuela fuera del establecimiento educativo

El jardín al que concurre el nene

Un nene de 5 años con discapacidad salió solo de un jardín de infantes durante el horario escolar y caminó varias cuadras por la vía pública sin que ningún docente advirtiera su ausencia. El episodio ocurrió el 25 de junio en el Jardín de Infantes N° 75 Acción Cooperativa , ubicado en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe , y derivó en una denuncia por parte de la familia.

El pequeño fue encontrado por su abuela mientras caminaba por la calle y, según denunció su madre, l as autoridades del establecimiento no pudieron explicar cómo logró abandonar el edificio sin que nadie lo notara.

La madre del niño, identificada como Aldana , aseguró que su hijo, Gael , tiene diagnóstico de trastorno del lenguaje y retraso global del desarrollo , una condición que dificulta su comunicación y hace que no pueda dimensionar situaciones de riesgo.

" Gael tiene 5 añitos y tiene un diagnóstico de discapacidad. Él no sabe comunicarse bien, no se sabe expresar. Estando afuera le pudo haber pasado un montón de cosas ", expresó en declaraciones radiales.

La mujer remarcó que el episodio ocurrió en un horario de intensa circulación de personas y vehículos debido al ingreso y salida de alumnos de otros establecimientos educativos.

"A esa hora esto es muy transitado. Hay muchos autos y muchas personas. Gael es muy amiguero, no mide el peligro", afirmó.

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Según relataron otras madres presentes en el lugar, el niño habría salido gateando del jardín y luego comenzó a correr en dirección a su casa, ubicada a pocas cuadras.

"No saben cómo pasó"

Tras enterarse de lo ocurrido, Aldana se presentó en el jardín para pedir explicaciones, pero aseguró que no obtuvo respuestas.

"La escuela no me da respuestas. Cuando fui a pedir que me expliquen, me dijeron que no tenían cómo hacerlo, que no sabían cómo pasó", sostuvo.

Según relató, durante esa reunión estaban presentes la directora, la vicedirectora y la docente a cargo de la sala, mientras se confeccionaba un acta sobre el episodio.

La madre también cuestionó la actitud de la maestra. "Me indigna el trato que me dio la docente. Yo le pedía explicaciones y ella me decía que me calmara, como si esto pudiera haber pasado sin más", manifestó.

La familia presentó una denuncia

Tras el hecho, la mujer radicó una denuncia en el Centro de Denuncias del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para que se investigue lo sucedido.

El caso quedó bajo análisis de la Regional IV de Educación, que confirmó que el Jardín N° 75 Acción Cooperativa depende de la gestión provincial.

Mientras avanza la investigación administrativa, la familia reclama que se determinen las responsabilidades y se adopten medidas para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

"Su integridad física no estuvo resguardada. Durante ese horario, ellos eran los responsables de cuidarlo. Esto no tuvo que haber pasado", concluyó la madre.