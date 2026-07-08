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"La cuarta estrella", la canción viral nacida en Rosario que cantan los jugadores de Argentina

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", dice el tema que se popularizó en redes, se escucha en las tribunas del Mundial 2026 y ya llegó al vestuario del equipo de Lionel Scaloni. La letra completa de la canción

8 de julio 2026 · 12:18hs
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La letra de la canción La cuarta estrella ya es tendencia

La letra de la canción "La cuarta estrella" ya es tendencia

En Qatar 2022 fue "Muchachos". Cuatro años después, en pleno Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los jugadores argentinos ya empezaron a entonar una nueva canción que sueña con acompañar el camino de la Scaloneta hasta otra consagración. Se llama "La cuarta estrella", nació de la mano de un rosarino fanático de Central y ya empezó a escucharse en los banderazos y las tribunas donde juega la selección.

El tema, que utiliza la melodía de "No me arrepiento de este amor", de Gilda, se viralizó rápidamente en redes sociales y ya es uno de los cánticos que más se repiten entre los argentinos que acompañan al equipo de Lionel Scaloni en Estados Unidos.

El rosarino detrás de la canción

El autor de "La cuarta estrella" es Pablo Quintana, conocido en las redes sociales como Palmito Música, un creador de contenidos e hincha de Rosario Central que viajó al Mundial para generar material para la TV Pública.

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Según contó que la idea surgió mientras buscaba una melodía que pudiera transformarse en canción de cancha. "Pensé sobre qué canción se podía hacer y elegí a la reina de la cumbia. Agarré la primera frase y, a partir de ahí, empezó a bajar el resto de la letra", explicó.

Su objetivo era encontrar un tema sencillo, fácil de cantar y con referencias que conectaran rápidamente con la historia reciente de la Selección.

Una letra que une a Messi, Maradona y la ilusión del bicampeonato

La canción combina la emoción por el título conseguido en Qatar con el deseo de volver a levantar la Copa del Mundo. Entre sus versos más celebrados aparecen referencias a Lionel Messi, a Diego Maradona y a la final del Mundial de Italia 1990, una derrota que muchos hinchas aún sienten como una cuenta pendiente.

"Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez", dice una de las estrofas.

>> Leer más: Que no te griten antes los goles: qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial

Más adelante aparece uno de los pasajes más emotivos: "Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar".

El cierre también reúne varios de los símbolos que hoy identifican al equipo campeón del mundo: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón".

El desafío de suceder a "Muchachos"

El fenómeno recuerda inevitablemente a lo ocurrido con "Muchachos", la canción basada en "Muchachos, esta noche me emborracho", de La Mosca, que terminó convirtiéndose en la banda sonora del Mundial de Qatar 2022 y acompañó a la Selección durante toda la conquista de la tercera estrella.

Aunque todavía es temprano para saber si "La cuarta estrella" alcanzará esa dimensión, el tema ya encontró un lugar entre los hinchas argentinos que acompañan al equipo de Lionel Scaloni.

>> Leer más: The New York Times: "La locura argentina" no tiene fronteras en un "Mundial de locos"

Con Argentina instalada entre los mejores del Mundial 2026 y la ilusión del bicampeonato intacta, la canción empezó a recorrer las tribunas, las redes sociales y los banderazos. Y, como ocurrió hace cuatro años, el fútbol argentino vuelve a encontrar en la música una forma de expresar la esperanza de todo un país.

La letra de "La cuarta estrella"

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después.

La Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al Diez.

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brilla en la camiseta.

Soy argentino de la cuna.

Hasta el cajón.

Por Malvinas.

Por el Diego.

Por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.

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