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El DT de Suiza calentó la previa de los cuartos de final: "Argentina es vulnerable"

Murat Yakin palpitó el choque ante la Albiceleste del próximo sábado en el Mundial. "Somos capaces de desafiar a los campeones del mundo", afirmó

8 de julio 2026 · 12:37hs
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Suiza eliminó a Colombia y será rival de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

AP

Suiza eliminó a Colombia y será rival de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza eliminó por penales a Colombia en octavos de final del Mundial 2026 y será el próximo rival de Argentina en cuartos este sábado 11 de julio en Kansas City. Luego de la dramática clasificación de su equipo, el entrenador suizo, Murat Yakin, calentó la previa y aseguró que tendrán “una oportunidad única” de vencer a los campeones del mundo.

“Enfrentaremos a Argentina, los campeones del mundo. No es necesariamente un regalo encontrarse frente a ellos. Pero también vemos, en vista de sus dos últimos partidos, que Argentina es vulnerable”, expresó el seleccionador del conjunto helvético, que volverá a cruzarse con la Albiceleste tras el último antecedente de los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

El entrenador remarcó que su equipo se ganó "el respeto de los adversarios" y adelantó que "tácticamente, será un partido interesante" ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

Suiza eliminó a Colombia y será rival de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza eliminó a Colombia y será rival de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza buscará hacer historia

"Somos capaces de desafiar a los campeones del mundo. Para Suiza, jugar un partido de cuartos de final contra Argentina es un momento culminante. Por lo tanto, la expectativa es inmensa", sentenció.

La selección de Suiza estará ante una oportunidad histórica de alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa del Mundo, ya que su mejor participación fue en cuartos de final, instancia en la que cayó en tres oportunidades (1934, 1938 y 1954).

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“Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular, pero Argentina no es invencible. Por supuesto que trataremos de vencerlos”, agregó Yakin al palpitar el duelo del próximo sábado.

La victoria de Suiza ante Colombia

El empate sin goles ante Colombia, incluso después del alargue, llevó la definición a los penales, donde el arquero Gregor Kobel apareció como figura. “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes”, señaló.

Rubén Vargas anotó el penal que le dio la victoria a Suiza ante Colombia.

Rubén Vargas anotó el penal que le dio la victoria a Suiza ante Colombia.

Yakin enfatizó que su equipo llegó a esta Copa del Mundo preparado “para luchar con fuerza” y consideró que la labor del plantel “valió la pena”, debido a que querían “ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial” y lograron “hacer historia”. Por ello, analizó que Colombia no fue “necesariamente” superior a ellos y que el partido “estuvo bastante parejo”.

“Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa”, subrayó el entrenador que dirigirá por primera vez a su selección en dicha instancia.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza

El partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium de Misuri, Estados Unidos.

>> Leer más: La prensa del mundo celebra la garra argentina: "Se levantaron de la muerte"

Dónde ver Argentina vs. Suiza

La transmisión del encuentro entre Argentina y Suiza será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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