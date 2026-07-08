Que no te griten antes los goles: qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial

El triunfo de Argentina ante Egipto volvió a exponer las demoras en las transmisiones. Qué sistema llega primero y cómo reducir el retraso

Por qué te gritan los goles antes: qué plataforma tiene menos demora en el Mundial

El grito llegó desde el departamento de al lado cuando en la pantalla todavía Enzo Fernández no había cabeceado en el área. Pasaron algunos segundos eternos hasta que finalmente la pelota terminó en la red y el gol del triunfo de Argentina frente a Egipto en octavos del Mundial 2026 hizo estallar también el televiso r. La escena se repitió este martes durante el dramático triunfo de la selección en los octavos de final del Mundial 2026 y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que aparece en cada Copa del Mundo: ¿por qué algunos ven los goles antes que otros?

La explicación está en el llamado delay , o latencia, el tiempo que transcurre entre el momento en que una jugada ocurre en el estadio y el instante en que aparece en la pantalla. Esa diferencia puede ser de apenas dos o tres segundos o superar el medio minuto, según la tecnología utilizada para seguir el partido.

Con millones de argentinos siguiendo el Mundial por televisión abierta, cable, satélite o plataformas de streaming, conocer cuál es el sistema con menor demora se volvió casi tan importante como elegir dónde ver el encuentro.

El delay no depende únicamente de la velocidad de internet. En realidad, es el resultado de una serie de procesos técnicos que atraviesa la transmisión antes de llegar al televisor, la computadora o el celular.

Cada señal debe pasar por distintas etapas: la producción televisiva, la compresión del video, la distribución mediante satélite, cable o internet, la decodificación del dispositivo y el llamado buffer, una memoria temporal que utilizan las plataformas para evitar cortes durante la reproducción.

Por ese motivo, incluso dos personas mirando el mismo partido desde distintas aplicaciones de streaming pueden recibir el gol con varios segundos de diferencia.

Qué sistema tiene menos demora

Según explicó el analista especializado en telecomunicaciones Enrique Carrier, la radio sigue siendo el medio más rápido porque el audio requiere mucho menos procesamiento que el video.

Si la intención es ver el partido, este es el orden de las principales tecnologías disponibles:

1. Televisión Digital Abierta (TDA)

Es una de las opciones con menor latencia. El retraso suele ubicarse entre 2,5 y 8 segundos, ya que la señal llega directamente por aire mediante una antena. En Argentina permite ver, por ejemplo, las transmisiones de TV Pública y Telefe.

2. Televisión por cable

Servicios como Flow o Telecentro presentan un delay que ronda entre 5 y 9 segundos, dependiendo del operador y del equipamiento utilizado.

3. Televisión satelital

En sistemas como DirecTV la demora suele ubicarse entre 6 y 12 segundos, producto del recorrido que realiza la señal hasta el satélite y su regreso a la antena domiciliaria.

4. Streaming de baja latencia

Algunas plataformas especialmente diseñadas para eventos deportivos, como DAZN, utilizan tecnologías que reducen considerablemente el retraso, llegando incluso a demoras inferiores a los cinco segundos.

5. Streaming tradicional

Es el formato donde aparecen las mayores diferencias. Plataformas que priorizan la estabilidad de la imagen suelen tener retrasos de entre 15 y 45 segundos respecto de lo que sucede en la cancha.

6. Plataformas FAST

Los servicios gratuitos financiados con publicidad, como Pluto TV, también pueden registrar demoras de entre 15 y 45 segundos.

Cómo reducir el delay si se mira por streaming

Aunque no siempre es posible eliminar completamente la demora, sí existen algunas recomendaciones para reducirla.

Los especialistas aconsejan:

utilizar conexión por cable de red o Wi-Fi de 5 GHz;

elegir plataformas que ofrezcan transmisiones de baja latencia;

cerrar otras aplicaciones que consuman internet;

evitar dispositivos muy antiguos o con poca capacidad de procesamiento;

mantener actualizadas las aplicaciones desde donde se ve el partido.

Un problema que se volvió protagonista del Mundial

La remontada de Argentina frente a Egipto, definida en tiempo de descuento con el gol de Enzo Fernández, volvió a poner el problema sobre la mesa. Hubo vecinos festejando antes, grupos de WhatsApp adelantando el resultado y notificaciones del celular arruinando la sorpresa.

En una Copa del Mundo que se consume cada vez más desde celulares, tablets y Smart TV, el delay pasó de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en un protagonista inesperado de cada partido. Y para muchos hinchas, evitar que les griten el gol antes de verlo ya forma parte del ritual mundialista.