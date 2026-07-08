Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Desde este miércoles, quienes tramiten su licencia debut podrán realizar el examen psicofísico, el teórico y el práctico en una misma jornada

La Municipalidad de Rosario puso en marcha este miércoles una nueva modalidad para obtener la primera licencia de conducir , que permitirá realizar el examen psicofísico, la evaluación teórica y la prueba práctica en un mismo día y en un mismo lugar . El nuevo esquema busca agilizar el trámite, descentralizar la atención y resolver toda la instancia de evaluación presencial en aproximadamente una hora.

La reestructuración forma parte del proceso de modernización y simplificación de trámites que impulsa el municipio y está destinada a quienes gestionan la licencia por primera vez. Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial rosario.gob.ar , acceder a la sección de Licencia de Conducir Particular y solicitar un turno.

“Estamos transformando de raíz la relación del vecino con el municipio. Al unificar el teórico y el práctico en el mismo momento y lugar para las licencias nuevas nos permite dar una respuesta rapidísima a los jóvenes y trabajadores que necesitan su carnet por primera vez”, sostuvo la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Vanesa Di Bene.

La funcionaria remarcó que el nuevo sistema también permite “descomprimir las oficinas centrales, ordenar la demanda en toda la ciudad y ofrecer un servicio público moderno, ágil y cercano en cada distrito”.

Cómo será el nuevo trámite

Con el nuevo sistema, los aspirantes ya no deberán trasladarse entre distintas dependencias para completar las distintas etapas del proceso.

Una vez realizado el curso obligatorio de manera virtual, el día del turno presencial deberán completar primero el examen psicofísico, luego rendir la evaluación teórica y, finalmente, realizar la prueba práctica de manejo. Todo el recorrido se desarrolla en el mismo lugar y durante la misma jornada.

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La modalidad comenzó a implementarse para las licencias de motocicletas en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste (Av. Francia 4435) y para las licencias de automóviles en el Centro Municipal de Distrito Noroeste.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es acercar el servicio a los vecinos, disminuir los tiempos de espera y evitar traslados innecesarios hacia las oficinas centrales.

Más turnos y atención descentralizada

La puesta en marcha del nuevo esquema también está acompañada por una ampliación en la disponibilidad de turnos. Actualmente, la Municipalidad ofrece 525 turnos diarios en los centros municipales de distrito y otros 150 en la Dirección General de Tránsito, con una agenda disponible hasta tres meses de anticipación.

Entre los principales cambios implementados también se destacan:

más turnos disponibles para realizar el trámite;

agenda abierta con tres meses de anticipación;

mayor utilización de herramientas digitales para completar documentación antes de asistir;

reducción de instancias presenciales.

El curso también puede hacerse de manera online

Otra de las novedades es que el curso teórico obligatorio para quienes obtienen la licencia por primera vez fue completamente digitalizado.

A través del Perfil Digital de Rosario, los aspirantes pueden acceder a once videos interactivos sobre educación y seguridad vial, acompañados por actividades que deben aprobar antes de avanzar con el trámite.

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El contenido está organizado en una plataforma Moodle y fue diseñado para que cada persona pueda realizar la capacitación de manera remota, en el momento que le resulte más conveniente, con validación de identidad.

Desde el municipio señalaron que la incorporación de herramientas digitales busca no solo agilizar la gestión administrativa, sino también fortalecer la formación de los futuros conductores, promoviendo una mayor comprensión de las normas de tránsito, la conducción responsable y la convivencia entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.