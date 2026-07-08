La Capital | La Ciudad | licencia de conducir

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Desde este miércoles, quienes tramiten su licencia debut podrán realizar el examen psicofísico, el teórico y el práctico en una misma jornada

8 de julio 2026 · 09:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Licencia de conducir en etapa de cambios

Licencia de conducir en etapa de cambios

La Municipalidad de Rosario puso en marcha este miércoles una nueva modalidad para obtener la primera licencia de conducir, que permitirá realizar el examen psicofísico, la evaluación teórica y la prueba práctica en un mismo día y en un mismo lugar. El nuevo esquema busca agilizar el trámite, descentralizar la atención y resolver toda la instancia de evaluación presencial en aproximadamente una hora.

La reestructuración forma parte del proceso de modernización y simplificación de trámites que impulsa el municipio y está destinada a quienes gestionan la licencia por primera vez. Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial rosario.gob.ar, acceder a la sección de Licencia de Conducir Particular y solicitar un turno.

“Estamos transformando de raíz la relación del vecino con el municipio. Al unificar el teórico y el práctico en el mismo momento y lugar para las licencias nuevas nos permite dar una respuesta rapidísima a los jóvenes y trabajadores que necesitan su carnet por primera vez”, sostuvo la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Vanesa Di Bene.

La funcionaria remarcó que el nuevo sistema también permite “descomprimir las oficinas centrales, ordenar la demanda en toda la ciudad y ofrecer un servicio público moderno, ágil y cercano en cada distrito”.

Cómo será el nuevo trámite

Con el nuevo sistema, los aspirantes ya no deberán trasladarse entre distintas dependencias para completar las distintas etapas del proceso.

Una vez realizado el curso obligatorio de manera virtual, el día del turno presencial deberán completar primero el examen psicofísico, luego rendir la evaluación teórica y, finalmente, realizar la prueba práctica de manejo. Todo el recorrido se desarrolla en el mismo lugar y durante la misma jornada.

>> Leer más: Este lunes empiezan regir los nuevos exámenes para obtener las licencias de conducir de motos en Santa Fe

La modalidad comenzó a implementarse para las licencias de motocicletas en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste (Av. Francia 4435) y para las licencias de automóviles en el Centro Municipal de Distrito Noroeste.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es acercar el servicio a los vecinos, disminuir los tiempos de espera y evitar traslados innecesarios hacia las oficinas centrales.

Más turnos y atención descentralizada

La puesta en marcha del nuevo esquema también está acompañada por una ampliación en la disponibilidad de turnos. Actualmente, la Municipalidad ofrece 525 turnos diarios en los centros municipales de distrito y otros 150 en la Dirección General de Tránsito, con una agenda disponible hasta tres meses de anticipación.

Entre los principales cambios implementados también se destacan:

  • más turnos disponibles para realizar el trámite;
  • agenda abierta con tres meses de anticipación;
  • mayor utilización de herramientas digitales para completar documentación antes de asistir;
  • reducción de instancias presenciales.

El curso también puede hacerse de manera online

Otra de las novedades es que el curso teórico obligatorio para quienes obtienen la licencia por primera vez fue completamente digitalizado.

A través del Perfil Digital de Rosario, los aspirantes pueden acceder a once videos interactivos sobre educación y seguridad vial, acompañados por actividades que deben aprobar antes de avanzar con el trámite.

>>Leer más: Seguridad vial: cómo reducir los riesgos al conducir una moto

El contenido está organizado en una plataforma Moodle y fue diseñado para que cada persona pueda realizar la capacitación de manera remota, en el momento que le resulte más conveniente, con validación de identidad.

Desde el municipio señalaron que la incorporación de herramientas digitales busca no solo agilizar la gestión administrativa, sino también fortalecer la formación de los futuros conductores, promoviendo una mayor comprensión de las normas de tránsito, la conducción responsable y la convivencia entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Noticias relacionadas
Tensión, gritos y ansiedad. Todo eso ayuda para que duela la garganta

Goles y gritos: ¿Te quedaste sin voz después del partido? Cómo mejorar la garganta

Miles de rosarinos coparon el Monumento a la Bandera tras el triunfo de Argentina ante Egipto

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Las ventas en supermercados sufrieron su peor baja desde noviembre de 2024 y el consumo todavía no tocó su piso.

El consumo en Rosario no repunta, en medio de un cambio de hábitos y estilo de vida saludables

el tiempo en rosario: miercoles con pocas nubes y una maxima de 20º

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y una máxima de 20º

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado

El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado"

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Newells cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Newell's cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: ¡Qué jugador, a sus 39 años!

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: "¡Qué jugador, a sus 39 años!"

Lo último

Goles y gritos: ¿Te quedaste sin voz después del partido? Cómo mejorar la garganta

Goles y gritos: ¿Te quedaste sin voz después del partido? Cómo mejorar la garganta

Pullaro no le da la foto institucional a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Pullaro no le da la "foto institucional" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Que no te griten antes los goles: qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial

Que no te griten antes los goles: qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

La última víctima tenía 26 años y murió en el acto por la colisión. La policía investiga si hubo otro vehículo involucrado La primera víctima tenía 33 años

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia
Pullaro no le da la foto institucional a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli
Política

Pullaro no le da la "foto institucional" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora
La Ciudad

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 
La ciudad

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste
Policiales

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte
Policiales

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado

El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado"

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Newells cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Newell's cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: ¡Qué jugador, a sus 39 años!

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: "¡Qué jugador, a sus 39 años!"

Los mejores memes de la épica victoria de Argentina ante Egipto

Los mejores memes de la épica victoria de Argentina ante Egipto

Ovación
Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial
Ovación

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué significa el gesto en X del DT de Egipto al árbitro en el partido con Argentina

Qué significa el gesto en "X" del DT de Egipto al árbitro en el partido con Argentina

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Policiales
Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo
Policiales

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras Argentina jugaba en el Mundial

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras Argentina jugaba en el Mundial

La Ciudad
Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia
La Ciudad

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Goles y gritos: ¿Te quedaste sin voz después del partido? Cómo mejorar la garganta

Goles y gritos: ¿Te quedaste sin voz después del partido? Cómo mejorar la garganta

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia
La ciudad

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario
La Ciudad

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral
La Ciudad

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado
El Mundo

El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron
El Mundo

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario
La Ciudad

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?
Salud

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa
Policiales

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa

Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío
Información general

Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío

Condenado por microtráfico rechazó libertad condicional y pidió seguir tras las rejas
Policiales

Condenado por microtráfico rechazó libertad condicional y pidió seguir tras las rejas

Rosario: capacitarán gratis en inteligencia artificial a docentes de la pública 
La Ciudad

Rosario: capacitarán gratis en inteligencia artificial a docentes de la pública 

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo
Policiales

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo

Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle
La Ciudad

Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber
La Región

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber

Santa Fe: denuncian a un jardín por descuidar a un nene con discapacidad
La Región

Santa Fe: denuncian a un jardín por descuidar a un nene con discapacidad

Cuando juega Argentina, lo hace también el corazón: consejos de especialistas
Salud

Cuando juega Argentina, lo hace también el corazón: consejos de especialistas

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

La reflexión de Sofi Martínez tras el gesto de Messi: Me rescató de esa ola de giladas
Zoom

La reflexión de Sofi Martínez tras el gesto de Messi: "Me rescató de esa ola de giladas"

Agroexportaciones: la Bolsa recortó su proyección de ingreso de divisas
Economía

Agroexportaciones: la Bolsa recortó su proyección de ingreso de divisas

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control
La Ciudad

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control