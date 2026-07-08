La Capital | Zoom | Moria Casán

Moria Casán y Cecilia Roth reaccionaron al final del partido de Argentina en pleno rodaje

Las figuras estaban haciendo fotos promocionales para la biopic de Moria que se estrena el 14 de agosto y frenaron para ver el desenlace de la selección en el Mundial

8 de julio 2026 · 10:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cecilia Roth y Moria Casán celebraron el triunfo de la Selección en pleno set de Netflix

Cecilia Roth y Moria Casán celebraron el triunfo de la Selección en pleno set de Netflix

Todo el país se paralizó en la tarde del martes por el partido de Argentina ante Egipto por octavos de final del Mundial. No fue la excepción el set de Netflix donde Moria Casán y Cecilia Roth estaban realizando fotos promocionales para la biopic de la One que se estrenará en la plataforma el próximo 14 de agosto.

Entre los múltiples videos reacción que se viralizaron tras la remontada histórica de la Scaloneta, hubo uno protagonizado por Moria y Roth subido por la cuenta oficial de Netflix Argentina. Allí, se ve a las dos figuras montadas para la sesión de fotos mirando el desenlace del partido en una laptop junto a personas del equipo técnico.

>> Leer más: Netflix: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Por supuesto, Moria reacciona con su tradicional lengua karateka, tirando comentarios picantes y graciosos. “¿Qué tiene? ¿Un reloj de arena, este hijo de pu*a.?”, dice la One en relación al alargue eterno. “No termina nunca, boludo. Nunca vi algo más largo”, agrega. “¡Y mirá que vi largo, eh!”, apunta Roth, entre risas. Poco después, con el silbatazo final, repartieron abrazos y celebraciones.

En los comentarios, muchos pidieron a Moria como comentarista oficial de los partidos. La cuenta oficial de Netflix, por su parte, acompañó la publicación con la frase “Ni en mis mejores sueños me imaginé que podía vivir este momento con las Morias”. Roth interpreta la versión más adulta de Casán, mientras que Griselda Siciliani y Sofía Gala encarnan momentos anteriores de la vida de la diva. La serie se estrenará en la plataforma el 14 de agosto, en el día del cumpleaños número 80 de la One.

Noticias relacionadas
Vacaciones de invierno: miércoles de títeres, memoria y freestyle 

Vacaciones de invierno: miércoles de títeres, memoria y freestyle

Este sábado, más de cincuenta bateristas tocarán en simultáneo como continuidad de los festejos de su día.

Más de cincuenta bateristas celebrarán su día tocando en simultáneo en el Anfiteatro

El arquero de Egipto apareció congelado en una foto viral de Whatsapp 

Del arquero "congelado" a los rezos: las cábalas virales del partido de Argentina ante Egipto

Matt Damon expresó su admiración por Liones Messi 

Los elogios de Matt Damon a Lionel Messi en pleno Mundial: "Es un héroe en mi casa"

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado

El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado"

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Newells cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Newell's cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: ¡Qué jugador, a sus 39 años!

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: "¡Qué jugador, a sus 39 años!"

Lo último

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Pullaro no le da la foto institucional a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Pullaro no le da la "foto institucional" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

La última víctima tenía 26 años y murió en el acto por la colisión. La policía investiga si hubo otro vehículo involucrado La primera víctima tenía 33 años

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia
Pullaro no le da la foto institucional a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli
Política

Pullaro no le da la "foto institucional" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora
La Ciudad

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 
La ciudad

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste
Policiales

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte
Policiales

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado

El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado"

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Newells cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Newell's cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: ¡Qué jugador, a sus 39 años!

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: "¡Qué jugador, a sus 39 años!"

Los mejores memes de la épica victoria de Argentina ante Egipto

Los mejores memes de la épica victoria de Argentina ante Egipto

Ovación
Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial
Ovación

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué significa el gesto en X del DT de Egipto al árbitro en el partido con Argentina

Qué significa el gesto en "X" del DT de Egipto al árbitro en el partido con Argentina

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Policiales
Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo
Policiales

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras Argentina jugaba en el Mundial

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras Argentina jugaba en el Mundial

La Ciudad
Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia
La Ciudad

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido: qué cambia desde ahora

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral
La Ciudad

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado
El Mundo

El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron
El Mundo

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario
La Ciudad

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?
Salud

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa
Policiales

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa

Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío
Información general

Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío

Condenado por microtráfico rechazó libertad condicional y pidió seguir tras las rejas
Policiales

Condenado por microtráfico rechazó libertad condicional y pidió seguir tras las rejas

Rosario: capacitarán gratis en inteligencia artificial a docentes de la pública 
La Ciudad

Rosario: capacitarán gratis en inteligencia artificial a docentes de la pública 

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo
Policiales

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo

Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle
La Ciudad

Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber
La Región

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber

Santa Fe: denuncian a un jardín por descuidar a un nene con discapacidad
La Región

Santa Fe: denuncian a un jardín por descuidar a un nene con discapacidad

Cuando juega Argentina, lo hace también el corazón: consejos de especialistas
Salud

Cuando juega Argentina, lo hace también el corazón: consejos de especialistas

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

La reflexión de Sofi Martínez tras el gesto de Messi: Me rescató de esa ola de giladas
Zoom

La reflexión de Sofi Martínez tras el gesto de Messi: "Me rescató de esa ola de giladas"

Agroexportaciones: la Bolsa recortó su proyección de ingreso de divisas
Economía

Agroexportaciones: la Bolsa recortó su proyección de ingreso de divisas

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control
La Ciudad

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control

Un instructor se suicidó arrojándose de un avión que su alumna logró aterrizar
Información General

Un instructor se suicidó arrojándose de un avión que su alumna logró aterrizar