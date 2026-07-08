Moria Casán y Cecilia Roth reaccionaron al final del partido de Argentina en pleno rodaje Las figuras estaban haciendo fotos promocionales para la biopic de Moria que se estrena el 14 de agosto y frenaron para ver el desenlace de la selección en el Mundial 8 de julio 2026 · 10:21hs

Cecilia Roth y Moria Casán celebraron el triunfo de la Selección en pleno set de Netflix

Todo el país se paralizó en la tarde del martes por el partido de Argentina ante Egipto por octavos de final del Mundial. No fue la excepción el set de Netflix donde Moria Casán y Cecilia Roth estaban realizando fotos promocionales para la biopic de la One que se estrenará en la plataforma el próximo 14 de agosto.

Entre los múltiples videos reacción que se viralizaron tras la remontada histórica de la Scaloneta, hubo uno protagonizado por Moria y Roth subido por la cuenta oficial de Netflix Argentina. Allí, se ve a las dos figuras montadas para la sesión de fotos mirando el desenlace del partido en una laptop junto a personas del equipo técnico.

Por supuesto, Moria reacciona con su tradicional lengua karateka, tirando comentarios picantes y graciosos. “¿Qué tiene? ¿Un reloj de arena, este hijo de pu*a.?”, dice la One en relación al alargue eterno. “No termina nunca, boludo. Nunca vi algo más largo”, agrega. “¡Y mirá que vi largo, eh!”, apunta Roth, entre risas. Poco después, con el silbatazo final, repartieron abrazos y celebraciones.

En los comentarios, muchos pidieron a Moria como comentarista oficial de los partidos. La cuenta oficial de Netflix, por su parte, acompañó la publicación con la frase “Ni en mis mejores sueños me imaginé que podía vivir este momento con las Morias”. Roth interpreta la versión más adulta de Casán, mientras que Griselda Siciliani y Sofía Gala encarnan momentos anteriores de la vida de la diva. La serie se estrenará en la plataforma el 14 de agosto, en el día del cumpleaños número 80 de la One.