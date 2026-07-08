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Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Con la definición de las selecciones que pasaron a la siguiente fase de la Copa del Mundo, quedó conformado el cronograma de encuentros decisivos

8 de julio 2026 · 08:17hs
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Kane (Inglaterra)

Kane (Inglaterra), Haalang (Noruega), Mbappé (Francia), Messi (Argentina) y Xhaka (Suiza), las máximas figuras de las selecciones que están en cuartos.

La Copa Mundial 2026 de la Fifa entra en su etapa de máxima definición. Luego de unos octavos de final cargados de épica, sorpresas y un dramatismo absoluto, en especial con la agónica y un tanto polémica clasificación de la selección argentina, el cuadro definitivo de los cuartos de final quedó completamente sellado.

Ya no hay margen de error: son ocho los equipos que siguen en carrera por la gloria eterna en suelo norteamericano y las coordenadas de los próximos cuatro cruces de alto voltaje ya son oficiales.

La acción comenzará este jueves 9 de julio y se extenderá hasta la noche del sábado 11, día en el que la selección argentina volverá a paralizar al país cuando salga a la cancha para disputar su llave tras confirmarse que su rival de turno es Suiza (que viene de dejar en el camino a Colombia).

>>Leer más: La Fifa devolvió la gentileza: un árbitro argentino dirigirá a Francia en los cuartos de final

El calendario de los cuartos de final

  • Marruecos vs. Francia (Estadio Boston, jueves 9 de julio, 17).
  • España vs. Bélgica (Estadio Los Ángeles, viernes 10 de julio, 16).
  • Inglaterra vs. Noruega (Estadio Miami, sábado 11 de julio, 18).
  • Argentina vs. Suiza (Estadio Kansas City, sábado 11 de julio, 22).

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