Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle

Una mano de la avenida Eva Perón quedó bloqueada y varias líneas de colectivo tuvieron que modificar su recorrido este martes a la mañana

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció este martes un corte de tránsito por un siniestro vial con un resultado inusual. Un semáforo quedó colgado a la altura de los autos porque se quebró la columna que lo sostiene en la zona oeste de la ciudad.

Fuentes oficiales confirmaron el cierre del paso vehicular hacia Funes en avenida Eva Perón y Colombia . Mientras tanto, la mano contraria permanecía liberada por completo.

De acuerdo a la versión preliminar, el conductor de un vehículo de gran porte enganchó cables mientras circulaba desde el este . Además del semáforo, había otra columna dañada y varias ramas caídas como rastro de lo sucedido antes de las 7 de la mañana.

Dado que el operativo para liberar la calzada requería un gran despliegue, la Municipalidad cortó el tránsito hacia el oeste en avenida Eva Perón y Ecuador . Por otra parte, este martes se mantenían bloqueos por obras en los siguientes sectores:

Bulevar Seguí entre San Martín y Entre Ríos, lado norte

Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego

Maipú y San Lorenzo (obra de Aguas Santafesinas SA)

Buenos Aires entre Gaboto y Amenábar

Humberto Primo entre Díaz Vélez y Nueva York

Avellaneda y Harding

Pasco y San Martín

Ovidio Lagos entre Córdoba y Rioja

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A partir del cierre del paso vehicular por parte de la Dirección General de Tránsito (DGT), el procedimiento también generó el desvío temporal de varias líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). En esa lista se incluyen: 115, 116, 133-125 y la 33/9.

#Tránsito | En Av. Eva Perón y Colombia se registra siniestro vial. Personal de @DGTRosario en el lugar.



Evitar el sector. pic.twitter.com/sW8vLafT9U — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) July 7, 2026

Finalmente, el municipio confirmó que este martes se mantenían reducciones de calzada por obras en estas intersecciones: