Condenado por microtráfico rechazó la libertad condicional y pidió seguir tras las rejas

El defensor del condenado admitió que fue sorprendido por el pedido de su cliente."No tiene a nadie afuera que lo acompañe", dijo

Un técnico en emergencias médicas de 39 años, que fue condenado por narcomenudeo en la provincia de Córdoba , le solicitó al tribunal que lo enjuició continuar detenido en lugar de acceder a la libertad condicional . Se trata de Augusto Manuel Pacicco , manifestó que no se sentía apto para reinsertarse en la sociedad y prefirió cumplir la pena de dos años tras las rejas.

Rodrigo Altamira, abogado defensor del preso, contó los pormenores de un caso o de una petición de un recluso que no tiene antecedentes en el país. El abogado que integra al servicio de Defensa Pública de Córdoba, reconoció este martes que “nunca" tuvo un caso de ese tipo , y tampoco recuerda que algún colega ya sea de la defensa pública como de la profesión privada. Al menos yo, no recuerdo ningún caso así”.

En declaraciones a LT8 , el letrado recordó que al llegar al final el juicio por narcomenudeo que tenía a Pacicco como acusado, el fiscal federal “había solicitado dos años de prisión efectiva" para su cliente. "Como defensor, pedí que esa pena sea de cumplimiento condicional” .

El pedido del recluso, según el testimonio del abogado, se concretó en el último día de audiencias. “Antes de que el tribunal pasara a deliberar o analizar los planteos de la fiscalía y la defensa, y cuando el acusado tenía la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Pacicco manifestó que no quería recuperar la libertad, porque _según dijo_ no sabía si iba a poder cumplir con las obligaciones que acompañan a la libertad condicional”.

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En ese sentido, Altamira enumeró las condiciones que debe cumplir alguien en libertad condicional: “Presentarse regularmente al Patronado de Liberados. Generalmente, se suelen prohibir el consumo de estupefacientes o de alcohol, no presentarse en determinados lugares y por supuesto no cometer delitos”.

Altamira admitió que lo sorprendió el planteo de su cliente en plena audiencia. El recluso hizo formalmente el pedido la tarde anterior. "Había presentado un escrito ante el tribunal con su deseo de no recuperar la libertad", destacó.

#ElPrimero l En Córdoba, un preso por narcomenudeo pidió no salir de la cárcel por "no sentirse apto para reinsertarse”. En línea su abogado, Rodrigo Altamira pic.twitter.com/NtalPMCEtC — LT8 am830 (@LT8am830) July 7, 2026

“Tuve una conversación con él y también me manifestó lo mismo. Intenté que desista de esa posición, porque entiendo que la cárcel no es el mejor lugar para estar. El objetivo de reinserción en la sociedad que pide la Constitución no se cumple estando preso. Mi cliente es técnico en emergencias médicas. Es una persona vulnerable desde el punto de vista económico y sentimental. La cárcel no es un lugar donde él pueda estar bien. Sin embargo, insistió en que no quería salir”, sostuvo el abogado.

El pedido del condenado y la decisión del tribunal

La pregunta que surge ante esa situación es qué decisión debería tomar el tribunal ante un pedido tan claro del hombre sentenciado. Al respecto, Altamira opinó: “El tribunal tiene que analizar si se dan las condiciones para la libertad condicional o de imponer una pena de ejecución condicional. El 3 de julio los jueces dieron la parte resolutiva del fallo. No he visto los fundamentos que estarán en cinco días hábiles”.

“Cuando el tribunal analiza si la pena es de ejecución condicional o efectiva valora tres aspectos. La personalidad del imputado, su vida posterior al delito y los motivos que lo impulsaron a cometer el delito. En esos tres factores estará la fundamentación por la cual no le otorgaron la ejecución condicional. Seguramente ha influido la voluntad del detenido. Si él está anticipando que no va a cumplir con los requerimientos que acompañan a la ejecución condicional, será algo que evaluaría el tribunal”, agregó Altamira.

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La otra cuestión que aparece como básica por despejar: cómo ha sido la estadía en el presidio de Villa María teniendo en cuenta las situaciones difíciles que tiene el sistema carcelario.

Sin contención y consumo problemático

“Nosotros mantenemos citas periódicas con los presos para saber cómo están. En este caso, nunca manifestó estar disconforme con el Servicio Penitenciario de Villa María donde está alojado, pero que no se queje no quiere decir que no existan los problemas que hay en todas las cárceles. Yo le planteé que desde la Defensa Pública podíamos contactar a instituciones que podían recibirlo en forma provisoria. Pero entiendo pasa por una cuestión de vulnerabilidad, que no es económica, sino más bien sentimental. No tiene contención familiar o sentimental, que ha encontrado intramuros”.

Altamira también mencionó que su cliente “viene de una situación de consumo problemático de hace 15 años. Quizás no confíe en su propia voluntad de no volver a incurrir en los excesos, que fue el motivo por el cual terminó condenado. El unía eslabones entre el que vende y el que consume drogas, justamente por estar inmerso en la problemática del consumo de estupefacientes. Y ahí estuvo el pedido de condena, porque no tenía el rol de comercializador a gran escalar. Creo que su problema está básicamente en su vulnerabilidad sentimental. No tiene a nadie afuera que lo acompañe”