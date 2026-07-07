Festejos multitudinarios en el Monumento tras la emocionante victoria de Argentina ante Egipto

Después de mucho sufrimiento y una remontada épica, la Selección Argentina se impuso ante Egipto. Los rosarinos se volcaron a las calles a celebrar la clasificación a cuartos de final

Los rosarinos ya están en el Monumento.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Una vez más parecería que si no se sufre, no vale. En un partido dramático, la Selección Argentina se impuso ante Egipto y pasó a cuartos de final. Lo rosarinos, como es costumbre, no dudaron en salir a las calles a celebrar el triunfo y el Monumento Nacional a la Bandera ya es el escenario de una fiesta.

El Monumento se tiñó de celeste y blanco: remeras y banderas inundaron la explanada este martes. Abrazos, lágrimas y una alegría delirante es la postal al lado del río Paraná. Y además, cantos, bombos y bocinazos son la banda sonora de este festejo.

Es que no es para menos. El triunfo de La Scaloneta no sólo fue difícil sino que hasta el minuto 80 parecía imposible. Los ánimos estaban ya por el piso cuando el equipo argentino emprendió una remontada gloriosa.

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Los argentinos, como siempre en estos casos, vivieron las emociones a flor de piel y los tres goles que siguieron desgarraron las gargantas de todos. Ahora sí, tras el final del partido, apareció el disfrute y el encuentro en el Monumento es parte de un ritual imposible de eludir.

Gustavo de los Ríos / La Capital

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Procesión al Monumento

A partir de las 13, cuando comenzó el partido, las calles de la ciudad se vaciaron. Para un transeúnte despistado podría haber sido domingo o un día feriado. Pero a penas sonó el silbato y la pesadilla frente a Egipto terminó, el paisaje se transformó abruptamente.

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Las calles se llenaron de rosarinos emocionados, contentos, triunfantes. Y empezó al caminata hacia el Monumento a la Bandera, escenario de todos los festejos, lugar de encuentro por excelencia.

De a poco va llegando a la gente. Familias con nenes eufóricos, amigos, compañeros de trabajo. Todos se encuentran al lado del río. A diferencia de las celebraciones de Qatar 2022 hechas en plena primavera, ahora los rosarinos están bien abrigados. Pero eso no es impedimento de celebrar como se debe.

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