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Qué dijo Mirtha Legrand sobre los memes virales tras la victoria ante Egipto

La remontada histórica de la selección dejó mucho contenido, incluyendo memes en los que la Chiqui vence a Tutankamón

8 de julio 2026 · 09:29hs
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Los memes de Mirtha Legrand enfrentando faraones fueron uno de los más viralizados después del triunfo argentino ante Egipto

Los memes de Mirtha Legrand enfrentando faraones fueron uno de los más viralizados después del triunfo argentino ante Egipto

Una de las bellezas colaterales de los triunfos de Argentina en el Mundial son los memes que inundan las redes. Entre las múltiples reacciones inmediatas ante la remontada histórica de la selección ante Egipto en octavos, hubo imágenes virales realizadas con IA en las que Mirtha Legrand derrota a Tutankamón.

El meme viene desde que se supo que Argentina enfrentaría al país árabe. El chiste histórico respecto de la longevidad de Mirtha hizo que fuese fácil oponerla al milenario faraón. Tras el triunfo de la Scaloneta, el contenido se replicó en redes y grupos de Whatsapp: escenas construidas con Inteligencia Artificial en las que Legrand, vestida con indumentaria de la Selección, golpea a Tutankamón o se enfrenta a Cleopatra.

La propia Mirtha estuvo como siempre a la altura de su mito y habló de los meses. La conductora respondió el llamado del programa radial "After Office", que se emite por FM NOW 97.9.

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>> Leer más: El secreto de Mirtha Legrand para vivir casi 100 años

“Soy yo, soy yo, no soy una imitadora", dijo la Chiqui, ante la incredulidad del conductor por estar hablando con la verdadera Legrand. "Me río, me divierto, aparece Cleopatra también", respondió cuando le preguntaron por les memes que protagoniza.

"La llamé a la mamá de Messi, que hablo con ella de vez en cuando. Yo estaba llorando y ella también. Todos festejando. Le viene tan bien este triunfo a Argentina", agregó Mirtha sobre el triunfo agónico de la Selección, revelando su vínculo con Celia Messi.

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