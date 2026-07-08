Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Desde el martes hay muchas personas con disfonía pospartido por la tensión y los gritos durante Argentina/Egipto. Qué hacer para prevenir y aliviar

La tremenda tensión que se vivió este martes durante el partido de Argentina contra Egipto y los tres eufóricos goles que se gritaron en todo el país trajeron de inmediato sus consecuencias: además de la inmensa alegría aparecieron la disfonía y el dolor de garganta. Muchos dirán, sin dudas, que valió la pena, pero teniendo en cuenta que el sábado la selección juega de nuevo en una instancia súper decisiva, es importante conocer algunos tips para evitar quedarse sin voz, otra vez.

La Capital consultó al médico Alejo Linares Casas , otorrinolaringólogo de Grupo Oroño y jefe del área del Hospital Centenario, quien se refirió a la disfonía pospartido. " Es una laringitis post esfuerzo que ocurre porque las cuerdas vocales chocan fuerte y se inflaman" , explicó el profesional.

Después de situaciones como la que se vivió este martes "aparece la disfonía (una alteración de la voz conocida como ronquera, que provoca cambios en el tono, volumen o timbre natural)".

De hecho, el presidente argentino, fue entrevistado poco después del encuentro y apenas se le escuchaba por la profunda disfonía. Ese mismo cuadro se repitió en miles de personas de todas las edades desde que terminó el encuentro en algunos casos mientras que otros amanecieron sin voz este miércoles.

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El ambiente y otras cosas que irritan

El solo esfuerzo de gritar fuerte sumado a la tensión nerviosa alcanzan para afectar a las cuerdas vocales, pero se suman, los ambientes secos por la calefacción y la poca ventilación en el invierno argentino, y el hecho de que se suele tomar más alcohol y fumar durante el partido que aumentan la deshidratación, explicó el profesional.

¿Qué se puede hacer? "Tomar bastante agua, tratar de respirar hondo, no estar tan tensos (el médico admitió que esta recomendación es difícil de cumplir) y luego hacerse vahos de vapor o nebulizaciones para aliviar el síntoma", mencionó Linares Casas.

Las virosis que acompañan

El frío intenso que sufren Rosario y otras zonas del país viene favoreciendo la aparición de virosis y síntomas, jutamente, como el dolor de garganta, que es tan molesto. Más allá del Mundial, este es un problema frecuente que puede afectar tanto a grandes como a chicos y que en la tercera edad suele generar más preocupación por las dificultades para tragar. ¿Es necesario hacerse gárgaras cuando aparecen las molestias? ¿Son útiles los caramelos que se venden en farmacias o dietéticas? ¿Hay que recurrir a los antibióticos si no pasa el dolor?

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"Con el frío se incrementan los casos de lo que denominamos faringitis. Es la inflamación del tejido faringeo que se puede originar por virus o bacterias o algún irritante (el tipo de aire, el cigarrillo, gritar, algún alimento)", mencionó el especialista.

En épocas de tanto frío (este viernes Rosario amaneció con 3 grados bajo cero) bajan las defensas naturales en la faringe y por eso son cuadros que los médicos "vemos con más frecuencia", agregó.

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¿Son útiles las gárgaras?

El dolor de garganta puede durar varios días y ser muy molesto. Linares Casas mencionó que la forma de manifestarse los síntomas de la faringitis son variables, pero en general, el cuadro "acompaña una gripe, a la tos, la rinitis...siendo la mayoría virales".

"Las gárgaras que se hacen con algún jarabe o líquido que contiene bencidamida (el más común de los antiinflamatorios de uso localizado que se venden) o con bicarbonato, pueden dar alivio momentáneo porque generan una especie de anestesia, lo mismo que los caramelos (que se publicitan) para el dolor de garganta: no curan, producen una sensación de mejora por un rato", remarcó el médico.

Lo importante, si se recurre a esta opción es hacerlo con agua tibia: "Lo que calma es el líquido tibio, la bebida caliente", señaló el experto del Centenario. Estas posibilidades caseras ayudan pero no van a frenar el proceso viral o bacteriano.

¿Y si no mejora el dolor?

"Las manifestaciones, como señalé, son variables, pero si no mejoran o empeoran en 72 horas se recomienda una consulta médica porque puede haber una sobreinfección bacteriana (placas) y en entonces sí se requieren antibióticos".

El otorrinolaringólogo dijo que la automedicación es riesgosa por lo que genera a nivel de resistencia a los antibióticos y porque suelen "tomarse cosas que no son necesarias". El especialista destacó: "La gran mayoría de los cuadros son virales, por eso, ir a comprar antibióticos y tomarlos no va a cambiar el proceso. Lamentablemente hay gente que lo sigue haciendo, a pesar de las advertencias".

Cómo terminar con el dolor de garganta

"Lo que realmente mejora el dolor de garganta es descansar", señaló Linares Casas. "Antes uno se acostaba, se quedaba unos días adentro, descansando y eso es lo que ayuda realmente al cuerpo a combatir la infección, pero es cierto que cada vez sucede menos por muchas razones", reflexionó.

Se pueden tomar analgésicos o antiinflamatorios para calmar el malestar pero el proceso dura unos días.

Linares Casas se refirió también a que el problema es mayor o empeora en las persona fumadoras. "El cigarrillo te baja las defensas", además de ser un irritante. "Sí, muchas de las consultas por dolor de garganta son de personas que fuman".

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Bufanda y cuellos para la prevención

Mantener el calor del cuello "ayuda mucho", dijo el especialista.

Así que habrá que recurrir a bufandas, prendas de cuello alto y cuelleras de polar o lana. "Lavarse las manos en forma frecuente, como lo hacíamos en la pandemia, usar barbijo si uno comienza con dolor y vacunarse si estás en grupo de riesgo, son medidas necesarias y útiles", recomendó el especialista.