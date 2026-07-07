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Dos detenidos por tentativa estafa con una constancia de trasferencia bancaria apócrifa

Sucedió en una cochera de Mendoza y Entre Ríos. Los presuntos simuladores, de 24 y 26 años, son oriundos de Caba y de Tigre

7 de julio 2026 · 08:38hs
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Las personas investigadas por presunta estafa en la seccional 2ª

Foto: Policía de Santa Fe.

Las personas investigadas por presunta estafa en la seccional 2ª

Dos hombres de 24 y 26 años fueron detenidos en las últimas horas en una cochera del centro de Rosario tras ser denunciados por una presunta estafa al adulterar un comprobante de transferencia bancaria en una operación de compra y venta de un auto.

Según fuentes oficiales, un matrimonio de Rosario fue la víctima y los embaucadores serían dos jóvenes que tienen domicilios en la ciudad de Buenos Aires y en Tigre.

La historia del intento de estafa, que consistió que en falsificar un comprobante de transferencia bancaria, comenzó el vienes 3 de julio cuando las víctimas (un hombre y una mujer de 52 y 50 años), publicaron en el sitio "Rosario Garage", dedicado a la venta y compra de vehículos, la oferta de un Ford Fiesta para la venta junto con un número de contacto por WhatsApp.

Cómo se gestó la estafa

Según la reconstrucción del caso, ese mismo día la pareja fue contactada por un hombre que identificó como Mateo. Así se inició una negociación para la venta del auto. Entonces, vendedores y comprador pactaron un encuentro en la estación YPF de bulevar Rondeau 898, donde se hizo prueba del vehículo.

>> Leer más: Estafas con autos en Rosario: nueve personas con prisión preventiva

Tras los chequeos de rigor, las partes acordaron un precio de 11.300 mil pesos, con una entrega de 150 mil pesos en concepto de reserva. La gestión siguió el domingo 5 de julio, cuando las partes coordinaron la entrega del saldo restante y la firma del formulario 08 para hacer la transferencia de dominio. Eso se haría el lunes a las 11 en la cochera ubicada en Mendoza y Entre Ríos, frente a plaza Sarmiento.

Fuentes policiales indicaron que Mateo y otro muchacho que lo acompañaba, exhibieron a los vendedores del auto, a través del celular, un comprobante de transferencia bancaria a nombre de Laura G. con la leyenda "en proceso". La víctima verificó en su app bancaria el aparente ingreso de la operación, pero advirtió que algo no estaba bien.

Cómo se descubrió la estafa

Al concurrir a la sucursal bancaria de Córdoba 1925, personal de esa entidad le confirmó que no existía acreditación de fondos: lo que le habían exhibido era un comprobante apócrifo de transferencia no cursada.

>> Leer más: Estafas: cae sospechosa de hacer compras con transferencias bancarias falsas

Ante la maniobra de defraudación, las víctimas denunciaron en la Seccional 2ª lo ocurrido y de inmediato agentes de la Brigada Motorizada se dirigieron a la cochera Mendoza y Entre Ríos. Allí fueron aprehendidos dos hombres identificados como Lucas F. y Mateo M. cuyas características coincidían con los datos aportados por las víctimas.

Ambos sospechosos fueron puestos a disposición del fiscal Marcelo Maximino, de la Unidad de Flagrancias y Salidas Alternativas. El funcionario judicial caratuló el caso como tentativa de estafa y ordenó que los acusados queden en libertad mientras avanza la investigación.

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