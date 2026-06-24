Cinco películas y series sobre Lionel Messi para ver en el día de su cumpleaños

La historia de Lionel Messi fue abordada en varias series o películas, ideales para acompañar su cumpleaños y el furor mundialista

Lionel Messi cumple 39 años y está en uno de sus mejores momentos en pleno Mundial. Viene de convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales, después de convertir cinco veces en los dos partidos que disputó la selección.

Una forma de celebrarlo, además de ver mil veces sus goles recientes, es repasar algunas de las películas y series que abordan su historia y sus consagraciones épicas. Por supuesto, también es una manera de matar el tiempo hasta el sábado, cuando Argentina vuelva a salir a la cancha para enfrentar a Jordania.

Incluso, con la clasificación garantizada, puede ser una buena manera de llegar al próximo viernes 3 de julio, cuando la Selección disputará los 16avos de final (todavía sin rival definido), y a la vez abonar la manija y la ilusión mundialista.

- “Messi” (2014)

En primer lugar está sin dudas la película de Alex de la Iglesia, que combina registro documental y ficción para narrar cómo un pibe tímido de la zona sur de Rosario se convirtió en el mejor futbolista del mundo.

Reúne el testimonio de algunas de las personalidades más destacadas del fútbol mundial (Menotti, Maradona, Mascherano y Cruyff entre muchos otros), además de periodistas, amigos, docentes y compañeros de Lionel. Recreando una charla sobre fútbol en un bar, el director recoge anécdotas y testimonios que dan forma al personaje.

El director español filmó en Barcelona, Buenos Aires y por supuesto Rosario. Durante su visita a la ciudad en enero de 2014, estuvo en el barrio de Messi, en el club Grandoli y la sede de Malvinas Argentinas de Newell's, entre otras locaciones fundamentales de la vida de Leo en la ciudad. Valentino Acuña, actual jugador de la primera de la lepra, interpretó al niño Messi en la película, cuando tenía apenas ocho años.

Dura poco más de una hora y media y se puede ver en Flow.

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- “Messi: la cinta olvidada” (2026)

ESPN Films aprovechó el furor mundialista para estrenar este documental, que recupera una de las facetas fundamentales y menos narradas de la carrera de Lionel Messi. La historia se remonta a 2004, cuando Lionel Messi tenía apenas 16 años y comenzaba a deslumbrar en las divisiones juveniles del FC Barcelona.

Un periodista de Barça TV recopiló las mejores jugadas del joven rosarino en un VHS que viajó hasta Argentina y llegó a manos del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Ese material permitió dimensionar el potencial que tenía Messi y desencadenó una rápida reacción de la AFA, preocupada por que el jugador obtuviera la nacionalidad española y terminara representando a ese país. Por eso, las autoridades del fútbol argentino organizaron dos partidos amistosos con el objetivo de convocar a Leo a la Selección.

Tiene una duración de 23 minutos y se puede ver en Disney+.



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- “Sean eternos: Campeones de América” (2022)

Esta miniserie documental se mete en la intimidad de la Selección Argentina durante el título conseguido en Brasil en 2021 y el rol de Messi como líder del grupo. El director Juan Aldana recorre los 45 días que pasó el equipo en plena pandemia y que terminó en el primer título para el país en 28 años.

Cuenta con el testimonio de los campeones y otras grandes figuras del mundo como Neymar Jr., Luis Suárez, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Jordi Alba, Arturo Vidal y los exjugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

La historia se centra en el enorme peso emocional y las críticas que arrastraba el plantel, especialmente Lionel Messi. La narrativa combina imágenes inéditas de las concentraciones y el detrás de escena (o el afuera de la cancha), para reconstruir la gesta épica de ese título, que inició el camino de gloria de la Selección hacia Qatar.

Tiene una duración aproximada de dos horas (dividida en tres capítulos de unos cuarenta minutos), y se puede ver en Netflix.

- “Muchachos: la película de la gente” (2023)

Por supuesto tenía que haber una película sobre la consagración histórica de Argentina en el Mundial de Qatar. Pero no hay una, sino dos. Casi en simultáneo, se estrenó “Muchachos: la película de la gente”, centrada en imágenes de hinchas en todo el mundo, y “Elijo creer”, una producción oficial de la AFA con imágenes inéditas. La primera está narrada por Francella y la segunda por Darín. Más argento no se consigue.

Sin embargo, el consenso generalizado es que “Muchachos” es la que logra de manera más contundente reconstruir la vorágine de emociones que se vivió durante el Mundial. De hecho, se convirtió en el documental más visto en salas en la historia argentina.

Está dirigida y escrita por Jesús Braceras, basada en un cuento original de Hernán Casciari, con producción creativa de Eddie Fitte, es un collage perfecto de imágenes producidas por la gente, que muestra las reacciones argentinas “desde Chañar Ladeado a Londres, de Tupungato a Pekín”.

Dura una hora cuarenta y se puede ver en Disney+.



- “Matchday: dentro del FC Barcelona” (2019)

Esta es una buena opción para los que quieren ir un poco más allá del Messi de la Selección. Se trata de un documental de ocho capítulos que sigue al Barcelona a lo largo de la temporada 2018-19, con imágenes exclusivas del interior del vestuario, las charlas del entonces técnico Ernesto Valverde, y de la vida privada de los futbolistas. Es decir, todo eso que pasa lejos de la vista de los hinchas. La producción pone especial atención a Messi, Piqué y Suárez (tres de los pilares del equipo en ese momento) durante la temporada que terminó con que la conquista del título de Liga, la derrota en la final de Copa del Rey frente al Valencia y la eliminación en las semifinales de la Champions contra el Liverpool. Un detalle simpático y un poco cinéfilo es que está narrada por el actor John Malkovich (sí, en inglés, como el título de la serie).