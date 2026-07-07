Agroexportaciones: la Bolsa recortó su proyección de ingreso de divisas

La entidad rosarina estimó que el agro liquidará u$s 34.900 millones en 2026. Por efecto de menores precios, redujo en u$s 1.200 millones su previsión. La liquidación del semestre está 14% por debajo del año pasado

Por los menores precios de exportación, la Bolsa de Comercio de Rosario recortó en u$s 1.200 millones su pronóstico de liquidación de agrodivisas en 2026. La entidad proyecta ahora que sumarán u$s 34.900 millones.

“La caída en los precios internacionales de los productos de exportación del agro decanta en un ajuste a la baja en la proyección de ingreso de dólares del sector para este año”, señalaron los economistas Tomás Rodríguez Zurro y Julio Calzada, del departamento de estudios económicos de la Bolsa. En mayo se esperaban u$s 35.400 millones para 2026.

El nuevo monto se ubica levemente por debajo de los u$s 36.164 millones liquidados en 2025, contemplando tanto lo liquidado en el mercado libre de cambios como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó u$s 15.768 millones, por debajo de los u$s 18.303 millones del mismo período de 2025, lo que representa una caída cercana al 14% interanual. Esta merma responde a dos factores vinculados a los esquemas de derechos de exportación vigentes a lo largo de 2025.

En primer lugar, durante el primer semestre de ese año estuvo vigente una reducción temporaria de los derechos de exportación que incentivó la comercialización por parte del productor y elevó el ingreso de divisas en aquel período. Luego, en septiembre, rigió la eliminación temporaria de retenciones, que adelantó el ingreso de divisas en ese mes, pero redujo el monto liquidado en los meses subsiguientes.

No obstante, entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado. “El sector agroexportador acumuló ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, lo que sugiere que el efecto de adelantamiento derivado del régimen de septiembre ya se habría diluido”, dijo.

De esta manera, el flujo de divisas de la cosecha 2025/26 se sostendría por encima del promedio del último lustro para lo que resta del año.

Avance exportador

Otro informe de la Bolsa de Rosario, elaborado por los economistas Ana Rubicondi, Franco Pennino, Matías Contardi, Bruno Ferrari y Julio Calzada, destacó que se exportaron más de 60 millones de toneladas entre granos y subproductos en la primera mitad del año.

“Una demanda activa, que convalida las competitivas cotizaciones locales, viene absorbiendo granos en niveles máximos para los tres cultivos que alcanzaron volúmenes récord este año”, señaló el estudio. Se vendieron al exterior 21 millones de toneladas de maíz (23% arriba del promedio), 11,1 millones de toneladas de trigo (63% más que la media) y 4,4 millones de toneladas de girasol.

En soja, teniendo en cuenta las toneladas que se embarcan como grano y aquellas necesarias para la producción de derivados, las exportaciones acumuladas del primer semestre llegan a 20,1 millones de toneladas, 3% debajo del año pasado y el cuarto ritmo exportador más bajo en la última década.

El escenario comercial muestra la misma dinámica que el ritmo exportador: el maíz y el trigo con niveles de compromisos de entre 9 y 25% por encima de la media en valores absolutos; la soja 10% por debajo. Durante buena parte del primer semestre, los cereales dominaron el mercado interno, entre una demanda activa y oferta récord. Además, el premio en precios durante el estallido del conflicto en Medio Oriente incentivó aún más las ventas de los cultivos estrellas de este año.

Perspectivas de producción

A futuro, los analistas de la Bolsa local señalaron que el fenómeno del Niño podría configurar el mejor escenario productivo para el verano argentino desde 2020. “Este escenario favorable para la producción argentina pensando ya en el nuevo ciclo, es un factor clave para las expectativas de oferta total, ya que se sumarían a una campaña con suministros récord”, dijeron. La dinámica del Niño y los planteos de siembra de la gruesa podrían jugar un rol importante en la formación de expectativas respecto a la oferta y con impacto la evolución de las curvas de futuros.

Por el lado de los costos, tras el acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente, se reanudó el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, y con ello cierto flujo de fertilizantes que estaban con dificultades para ser transportados. A partir de este escenario, es que los precios internacionales de la urea se desinflaron fuertemente y ya están en niveles previos al conflicto, según la misma fuente.

Sin embargo, el alivio a la oferta global es, por ahora, limitado. En el mercado aún predomina la cautela por la seguridad del comercio a través del canal. La recuperación plena de los flujos continúa atada a la firma de un acuerdo que ponga fin definitivo a la guerra; hasta entonces, el tránsito marítimo permanece reducido a una fracción de los niveles habituales previos al conflicto.