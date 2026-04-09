De Sinatra a Chappell Roan: la playlist que viaja a la luna con los astronautas de Artemis II

Mientras Nasa avanza en su regreso a la Tierra, la tripulación de Artemis despierta cada mañana con música seleccionada por millones de personas

Los atronautas que viajan en la misión Artemis para acercarse a la superficie de la Luna

Definitivamente, la misión Artemis II mantiene al mundo en vilo: por primera vez en más de 50 años, una tripulación de astronautas vuelve a acercarse a la órbita de la luna. Mientras millones siguen cada avance desde la Tierra, a bordo de la cápsula Orion la rutina también tiene sus propios rituales. Lejos del ruido del planeta, el día en el espacio comienza de una forma especial: con música.

Los astronautas ya ingresaron en órbita lunar y comenzaron un período de observación de seis horas. Luego atravesaron el lado oculto de la Luna y restablecieron comunicación con la Tierra, otro paso clave en la exploración espacial tripulada. La cápsula Orion inició su trayecto de regreso, que se extenderá durante dos días más. Durante ese tiempo, la tripulación enviará datos científicos y registros visuales.

A través de sus redes sociales, la Nasa comparte detalles de la misión que llevan adelante los astronautas en la nave Orion. Y cada mañana, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen despiertan con una playlist especialmente seleccionada.

La playlist de la misión Artemis II

La playlist se encuentra disponible en Spotify bajo el nombre “NASA Moon Tunes” y cuenta con casi 200 canciones. La lista fue creada a través de la votación de millones de personas alrededor del mundo y reúne una selección musical muy variada.

Entre los artistas incluidos aparecen nombres icónicos como Frank Sinatra, Pink Floyd, Queen, David Bowie, The Beatles y Adele. También forman parte Coldplay, The Killers, Daft Punk, Ariana Grande, Elton John, Michael Jackson y BTS, entre muchos otros.

Algunas de estas canciones ya se hicieron escuchar a bordo de la nave Orion. De hecho, a través de sus redes sociales oficiales, la Nasa difundió una playlist específica con los temas que se utilizaron para despertar a la tripulación en los últimos días de la misión Artemis II:

Día 1: "Sleepyhead" de Young and Sick

Día 2: "Green Light" de John Legend y André 3000

Día 3: "In a Daydream" de Freddy Jones Band

Día 4: "Pink Pony Club" de Chappell Roan

Día 5: "Working Class Heroes (Work)" de CeeLo Green

Día 6: "Good Morning" de Mandisa y TobyMac

Día 7: "Tokyo Drift" de Glass Animals y Denzel Curry

Día 8: "Under pressure" de Queen y David Bowie

Embed Rise and shine, space fans!



The official Artemis II wakeup song playlist is here: https://t.co/2fcXhC5iEN



Stay tuned to find out the crew’s picks for the rest of the mission. pic.twitter.com/1UxlQbM0A8 — NASA (@NASA) April 8, 2026

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