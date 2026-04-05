David Lebón y Pedro Aznar: "La música es un despertador de conciencia"

Después de su gran regreso en el Quilmes Rock 2025, la dupla dará una serie de conciertos para repasar las canciones de Serú Girán: se presentan en Rosario el 4 de julio

David Lebón y Pedro Aznar se conocieron hace casi cincuenta años en San Pablo, en aquella mítica reunión donde se formó Serú Girán. Junto a Charly García y el rosarino Oscar Moro, se juntaron una noche en la ciudad brasileña y empezaron a zapar. Todos comprendieron que estaba ocurriendo algo mágico. El resto es, literalmente, historia. Y esa historia compartida, indisoluble a la vez de la historia de la cultura argentina, es la que la dupla busca honrar con una serie de conciertos que darán en 2026.

Vienen de tocar en el Movistar Arena de Chile y tiene, hasta ahora, seis fechas programadas en Argentina: el 19 y 21 de junio, 10 de julio y 9 de agosto en Buenos Aires (sólo la última no está agotada), el 26 de junio en Córdoba y el 4 de julio en Metropolitano de Rosario (Junín 501).

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma TurboEntrada o de manera presencial en Mitre 737 o la boletería del Metropolitano. Los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

El regreso de Lebón y Aznar en formato homenaje a Serú Girán comenzó en abril del 2025, en el Quilmes Rock, frente a 150 mil personas. Por primera vez, los músicos, que habían debutado como dúo en 2007 (con una gira que resultó en un memorable álbum doble en vivo), tocaron un repertorio dedicado exclusivamente a la mítica banda de la que fueron parte. Al mes siguiente, se presentaron en el Festival Cordillera, uno de los más grandes de Colombia.

Este año, apuestan a más ciudades y grandes establecimientos, a que las canciones que marcaron y siguen marcando a generaciones resuenen con fuerza. Por eso, en el escenario están acompañados por Federico Arreseygor y Juan Fermín Ferraris en teclados, Matías Sabagh en batería y Fer Cosenza en guitarra.

Pedro tiene 66 años y David, 73. Sin embargo, se comportan como dos pibes que a la vez son amigos de toda la vida. En una entrevista mano a mano con La Capital, en un estudio de la Ciudad de Buenos Aires, repasan el camino recorrido alternando entre risas y ojos humedecidos. Siempre tienen palabras de sentido cariño del uno para el otro, y de agradecimiento por estar una vez más tocando juntos.

Embed - Pedro Aznar y David Lebón hablaron sobre Serú Girán y el poder de las canciones

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- ¿Por qué surge en este momento la voluntad de volver a tocar juntos, después de casi veinte años? ¿Fue personal o también tuvo algo que ver con el contexto?

Pedro: Sí a todo eso (risas). Bien recordado, hace casi veinte años que hicimos Aznar Lebón, que al principio iban a ser unos poquitos shows y terminamos tocando durante todo un año. Fue una alegría inmensa y de ahí quedó un disco hermoso, un disco doble. Esto de Serú es algo que venía rondando hacía tiempo y, como pasa a veces, todo madura en un momento particular y la fruta ya está lista. Este fue el momento exacto. Ya hicimos el Quilmes Rock el año pasado, estuvimos también en Bogotá, en el Festival Cordillera, que es uno de los más grandes de allá. Venimos ahora de Santiago de Chile, de hacer el Movistar Arena de Santiago. En todas esas presentaciones fue hermoso lo que pasó y estamos seguros de que va a seguir ocurriendo cada vez que toquemos.

David: La estamos pasando muy bien. Porque antes yo estaba muy allá y él estaba muy allá en el escenario, y ahora estamos más acá. Y la estamos pasando muy pero muy bien. Además, como personas nos estamos llevando mucho mejor. No que antes no nos lleváramos bien, ojo, nada que ver. Si no que ahora nos vemos más, hablamos más.

Pedro: Estamos más maduros en el buen sentido.

- Una particularidad de Serú es que es una banda que se conoció, se formó y tuvo toda su historia como banda durante la dictadura. Quizás por eso mismo, sus canciones se convirtieron en himnos de la democracia. Se acaban de cumplir cincuenta años del golpe: ¿qué les pasa con tocar ahora esos himnos esas canciones, con la vigencia que sostienen?

Pedro: Sí, son himnos de la democracia y también canciones de resistencia. Porque son canciones que fueron compuestas, grabadas y tocadas en vivo durante la dictadura. Entonces era un ejercicio de la resistencia y era un soplo de oxígeno en un momento terriblemente asfixiante. En el mundo que vivimos hoy de individualismo, autoritarismo y guerras, eso vuelve a cobrar un sentido muy importante.

David: Yo el otro día cuando se juntaron (N de la R: la marcha del 24 de marzo), me quedé encerrado en mi casa. Porque a mí me llevaron dos veces, me invitaron a pasar un tiempito con un poquito de electricidad, unos cachetazos, cosas así. “Vas a morir”, “La música es un opio para el pueblo”. Y acá estoy, haciendo todo de nuevo otra vez, contento.

Embed - DAVID LEBÓN Y PEDRO AZNAR EMOCIONADOS EN EL FINAL DEL SHOW DE "SERÚ GIRÁN" EN EL QUILMES ROCK.

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- Es inevitable la pregunta por el encuentro con las nuevas generaciones. En cada regreso, Serú y ustedes tuvieron un encuentro con nuevas generaciones de gente movilizada por su música. En estos conciertos, mucha gente joven y no tan joven los va a ver por primera vez tocar estas canciones. ¿Cómo conviven con ese elemento de novedad?

Pedro: No sé si novedad necesariamente, pero entiendo que lo decís como novedad para alguien que se acerca ahora. Pero más allá de lo nuevo que puede implicar para alguien, para nosotros es un enorme honor sentir que esta música ha acompañado a tanta gente, durante tanto tiempo, y que nuevas generaciones la vayan descubriendo y la vayan abrazando. Porque muestra que es música que dura y son conceptos atemporales, que son tan válidos hoy como lo van a ser dentro de otros cincuenta años. Eso es una belleza.

David: Nunca me imaginé, cuando fui creciendo, que me iba a pasar esto en mi vida. Y es muy emocionante. Le agradezco a mi creador profundamente que pueda estar acá con él haciendo lo que estamos haciendo.

Pedro: Es el mejor regalo. Lo que nos mueve a nosotros a crear música es el afán de comunicar un sentimiento, una intuición, algo que es parte de un sentido y de un sentimiento. Cuando eso vuelve y la gente de dice “sí a mí también me pasa esto” o “esto me toca el corazón” es el mejor regalo. No hay nada mejor.

- Los dos fueron parte de “La lógica del escorpión”, el disco de Charly. ¿Cómo fue reencontrarse con él en el estudio y compartir ese proceso?

Pedro: Un encuentro de hermanos. Siempre es así.

David: Yo hablo con Charly, no te digo todos los días, pero hablamos. Lo voy a visitar, tomamos un te, charlamos. Un ratito. Nos conocemos hace mucho tiempo y siempre terminamos a las carcajadas, acordándonos de tantas cosas que hicimos juntos y tantas que no. Él siempre está diciendo que sí, sí, sí.

Pablo: Eso de terminar a las carcajadas es un hermoso código que tenemos, que teníamos entre los cuatro y ahora tenemos entre los tres: el humor. Alguien podría decir que en el fondo somos dos chiquilines y tendría razón. Porque nuestros niños interiores están a flor de piel.

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- ¿Cómo fue el proceso de completar la banda?

David: Pedro eligió unos músicos muy increíbles. Yo tengo un problema de memoria pero creo que él no.

Pedro: Perdón, ¿quién eras vos? (risas) Tuvimos la enorme de suerte de dar con cuatro músicos que son fans de Serú, que aman esta música y que están muy felices y muy emocionados de participar de esto. Y se lo han tomado con un amor y una dedicación verdaderamente loables. Y de arranque, son músicos extraordinarios, tocan increíble. Y respetan esta música con un nivel de detalle impresionante. Nosotros dos cuando estamos tocando estamos sueltos y confiados y relajados de que todo fluye.

- Después de cincuenta años compartiendo escenarios, ¿qué los sorprende todavía?

David: Los cincuenta años.

Pedro: El poder increíble que tiene la música de unir, de despertar. Si algo que no es, es opio de los pueblos, como te dijo ese señor malvado. La música, lejos de ser un soporífero, es un despertador de conciencia. Para nuestros niños interiores, no hay cosa mejor que esta, que jugar a ser músicos. Y que la gente se sume y juguemos juntos porque amamos esto.