David Lebón: "Suelo sentir más de lo que pienso"

En medio de una semana ajetreada con muchos viajes y ensayos , el guitarrista y cantante respondió por escrito una serie de preguntas formuladas por La Capital . En ese cuestionario, en el que no hubo chances de hacer repreguntas, habló sobre cómo fue el trabajo con esas canciones (entre las cuales figura como rareza quizás "No soy un extraño", de Charly García), sobre su forma de encarar proyectos y de su sentimiento de gratitud al ser reconocido por colegas de otros países tras ser nominado al Grammy Latino recientemente. El Ruso no dudó en definirse como un ser "poco pensante" ya que suele "sentir más" de lo que piensa, y también adelantó que tiene en carpeta para el año próximo un disco con canciones inéditas.

- En “Herencia Lebón” incluiste, además de composiciones propias, canciones de otros intérpretes (Charly García, The Beatles y Clapton) ¿Que significan para vos esos temas?

En principio de eso se trata "Herencia". Hay música que se hereda y música que es herencia. Las canciones que incluimos tienen que ver con eso, con ese concepto, canciones de otros artistas que me inspiran y canciones mías que espero inspiren a otros.

- ¿Qué desafío te impusiste al abordar esas canciones?

Ninguno en particular. Soy poco pensante, suelo sentir más de lo que pienso. Solo dejamos que fluyan las canciones, que son enormes en sí mismas.

- ¿Cómo las abordaste desde el punto de vista de los arreglos?

Los arreglos los hicimos con Leandro Bulacio, el director y tecladista de mi banda, y tuvimos un poco de ayuda del equipo. En principio, las versiones las sugirió mi manager y después le dimos la forma musical.

- Más allá de todo lo que han hecho juntos en Serú Girán, interpretar “No soy un extraño” ¿fue un homenaje al Charly García solista o retribución de gentilezas por tu participación en “La Lógica del Escorpión”?

No, para nada. No nos debemos gentilezas con Carlitos. Somos hermanos, socios musicales, hacemos y compartimos lo que nos gusta y nos hace sentir bien.

- ¿Quiénes te acompañaron en todo el proceso de producción del álbum?

"Herencia" fue una sugerencia de Patricia y Damián. Ellos están todo el tiempo aportando ideas y proyectos. Luego se sumó el equipo Sony de marketing, el editor creativo, Nico y A&R. Lo armamos, lo ensayamos, lo grabamos y realmente superó nuestras expectativas.

- Tu música atravesó varias generaciones y seguís muy vigente, ¿Cómo te llevás con el paso del tiempo? ¿te cae mal que te digan “prócer del rock” o cosas por el estilo?

Me llevo bien. Soy Peter Pan... (Risas). Hablando en serio, el paso del tiempo es un compañero ineludible, pero me da perspectiva, mirar ese camino de atrás hacia adelante, para ver como mantener la vigencia de la música. Y nada me cae mal, pero quizás son palabras grandes, yo me considero un simple músico.

- ¿Qué representa para vos haber sido nominado a un Grammy por “Herencia Lebón” después de un recorrido tan extenso y lejos de esas luces?

La nominación llegó junto con muchas cosas que sucedieron como tocar en el escenario con Clapton, por ejemplo, entre otras cosas. Y me llevé una grata sorpresa, porque no sabía que eran tan reconocido por otros artistas. Cruzarme en los eventos y que me agradezcan mi música, artistas como Draco rosa, Fonseca, Juanes, vives y otros artistas del mundo del rock de México por ejemplo... Los compañeros de terna. Es muy motivador y da mucha satisfacción y felicidad. Productores, managers, sigo sorprendiéndome, armaron un evento en Gibson, Lebón & Friends, y vinieron a tocar guitarristas muy grosos como Iván Singh; Daniel Alvarez, Juan Pablo Vega y mis amados Nico Bereciartúa, Emma Horvilleur, Mateo Sujatovich. Fue muy emotivo ese momento.

- ¿Qué proyectos hay para el año próximo?

Estoy terminando un disco con canciones inéditas. Vamos a hacer otro Movistar Arena, una gira supongo... Quiero continuar con capítulos de Herencia Lebón como me dijeron en Miami. Está todo por hacer y me siento pleno a pesar de mis 72 años.

- ¿Qué expectativas tenés con el anunciado homenaje a Serú Girán en 2025? ¿Qué se puede adelantar?

Adelantar, nada. Solo que con Pedro (Aznar) vamos a armar algo lindo para homenajear a nuestro querido Serú Girán.