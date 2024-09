Charly García y "La Lógica del Escorpión": ¿qué esperamos de un ídolo?

Con “La Lógica del Escorpión”, Charly García (y por Charly García, un disco) vuelve a ocupar un espacio que le pertenece: el de ser protagonista absoluto de la escena cultural argentina . Que todo el mundo hable de Charly es algo convencional. Que todo el mundo hable de un disco ya no lo es. Hoy es una rareza, una excepción.

En cuanto a las críticas, a Charly García siempre le pasó lo mismo. Parece ser que cada vez que saca un disco se lo mide con el anterior, y encima el ¿análisis? musical está atravesado por lo ¿personal? Desde el primer disco de Serú Giran (1978) –como mínimo- y su debut en Obras, ocurre que se cuestiona su obra, a veces de forma abrupta y desmedida, porque lo que hubo antes es supuestamente superior. En esa época, la crítica de Expreso Imaginario tituló “Tratamos de ver a Serú Giran” y luego la nota desarrolló que, al parecer, se trataba de dobles y no de los verdaderos músicos. En el diario La Opinión se habló de “voces hermafroditas”.

Al respecto, Roque Di Pietro, periodista que publicó los libros “Esta noche toca Charly” (Tomo 1 y 2) por editorial Gourmet Musical, y director de la editorial Vademecum (que publicó cinco libros sobre García), opina en diálogo con La Capital: “‘Instituciones’ fue el disco menos vendido del sello SG (mal recibido por su público, digamos) pero tuvo muy buena crítica de la revista Pelo. El primer LP de Serú fue criticado positivamente por Miguel Grinberg en diario La Opinión, pero su puesta en escena fue defenestrada por el mismo diario y otros medios, a tal punto que el grupo estuvo a punto de separarse. En marzo del 83 hacia el fin de la gira de 'Yendo de la cama al living', Pelo decía en su tapa que Charly ya estaba cansado porque tocaba siempre lo mismo . En diciembre de 1983 por la puesta en escena de ‘Clics Modernos’, Gloria Guerrero escribió en Humor que se aburrió y Tiempo Argentino directamente le decretó el final de su carrera, porque se había vendido a la música comercial made in USA. Y así, forever. El único momento de unánime consenso yo lo detecto en ‘Piano bar’ y ‘Parte de la religión’, ahí nadie discute nada”.

Embed





>> Leer más: Volvió Charly García, para seguir escribiendo la historia del rock nacional

En la década del 90, cuando era un ídolo instalado, Charly rompió nuevamente el esquema con “La hija de la lágrima” (1994) y “Say No More” (1996). Incluso este año, en el mes que “La Hija …” cumplió 30 años, se reflotó en redes sociales una polémica, de la que participaron periodistas que lo reseñaron en su momento, músicos y público, sobre si es o no un buen disco. En ese sentido, constantemente aparecen frases como “Charly hizo cosas muy buenas, es difícil mantener la línea” o “Lo último que tuvo interesante fue ‘Filosofía barata…’”, que conviven con la generación que se crió con “Influencia” (2002) y “Rock and roll yo” (2003), y también otra que nació con “Random” y “La Lógica del Escorpión”. Mientras tanto Charly sigue siendo parte del mar, y las olas siguen hablando de él.

Charly García y las mismas críticas de siempre

De este breve recorrido se desprende que las críticas han sido más o menos las mismas para cada período musical de García, y que el artista siempre plantea un desfasaje en la línea de tiempo, con lo que la época parece –o pretende- esperar de él. Su obra te deja siempre tecleando, siempre interpela. Nunca dio nada servido en bandeja, siempre hay algo que invita al pensamiento y provoca diferentes reacciones. Es muy raro que haya una opinión unánime sobre los nuevos discos de Charly, en parte porque siempre se tiene como parámetro lo anterior. Vive constantemente con la vara alta. Entonces, ¿qué se espera de alguien que domina el ánimo y los comentarios de la gente? ¿Qué se le exige a una persona que desde hace cinco décadas rescata la atención y el ánimo del público masivo?

El psicoanalista y crítico Ángel Fernández, entiende: “Lo que está en juego es que siempre en cada disco de Charly hay algo vivo. Entonces ya a esta altura no podría tomarlo a Charly García como un objeto de consumo y decir ‘esto está bien’, ‘esto está mal’, ‘me gusta’. Porque eso es una dimensión que él mismo rompió. Indudablemente está esa dimensión de uso de Charly, de gozar de Charly, de juzgarlo, como uno puede juzgar un objeto de consumo cualquiera. Pero también está la otra dimensión, que me parece que es la que está en primer lugar ahora, que es la dimensión de un Charly que no es un objeto, sino que es más bien una potencia narrativa musical y vital que todos y todas celebramos, salvo quien, por lo que sea, lo localiza como un objeto”.

Embed - Charly García, David Lebón - La Medicina Nº 9 (Official Audio)

>> Leer más: Volvió Charly García, para seguir escribiendo la historia del rock nacional

“Si se considera un disco de Charly como un objeto de consumo, está bien, pero te estás perdiendo la dimensión mágica y singular de sentido real que tiene un disco nuevo de Charly García, en el sentido preciso de alguien que no sólo sobrevivió a un país muy complicado como es la Argentina, sino que se sobrevivió a sí mismo y sobrevivió de alguna manera a la industria del rock”, continúa Fernández.

A su vez, agrega: “De algún modo nos esperamos a nosotros mismos en un disco de Charly, porque Charly es como un boomerang que nos trae siempre algo de lo propio inesperado, de lo propio desconocido, por eso todos sus discos son mágicos. Además, ya dio todo lo que tenía para dar y más. Más que todo. Más de todo. Entonces es imposible ponerlo a Charly en comparación con él mismo o en comparación con otros autores”.

Mientras tanto, “La Lógica del Escorpión” lleva 7000 unidades vendidas del vinilo deluxe, y las trece canciones que contiene el disco están dentro del Top 50 de Spotify. Hay un Charly García para cada época y siempre es sincero consigo mismo. Van pasando etapas, y cual flautista de Hamelin, en el mismo instante que va cosechando seguidores aparecen los dedos señalando. Pero si algo nunca fue García es un doble, ni su autoplagio. En sus canciones, lo que se escucha siempre es a Charly. En el disco nuevo, como siempre, se siente el de hoy.

La tecnología la usa para mostrarse como es, no para generar un Charly distinto. En ese sentido, tiene una línea directa con la obra y la historia de Bob Dylan, mega estrellas terrenales entre la superproducción y el audio under. Hoy lo que se escucha es un disco humano, que tiene vida. Hay un tipo ahí, que desde que irrumpió en la escena con Sui Generis a comienzos de la década del 70, escribió la historia del país. Y sigue despertando la atención –y encantando- con canciones nuevas: las gloriosas “Yo Ya Sé” y “La Medicina N°9”, donde además se escuchan letras con reflexiones y humor fatal; bravísima “América”; bellísimas “Juan Represión”, “La Pelicana y el Androide”, esta última con voz de Luis Alberto Spinetta-). Charly es presente continuo, y por más que tenga las antenas constantemente relojeando y absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor, la tendencia es él.