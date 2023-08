Darío Grandinetti protagoniza la serie española "Honor"

Ahora llegó el turno de su primera versión en idioma español, que puede verse en el mencionado servicio de streaming de manera semanal hasta su último y octavo capítulo, para narrar un thriller que explora hasta dónde y cómo pueden estirarse la mentira, los secretos y la necesidad de cuidar a la familia en un marco que lleva esos elementos a un particular extremo.

dosdari.jpeg

“Ser padre fue muy importante para mí a la hora de pensar la construcción de este personaje, porque los padres y las madres sabemos que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos”, explicó Grandinetti en declaraciones a Télam a poco del estreno de la serie.

Sobre su llegada al proyecto, el actor comentó que lo que más le atrajo fue que estaba frente a “una historia muy atractiva y muy original”, además de la oportunidad de volver a trabajar con la productora Portocabo, con la que ya había colaborado para la tira española “Hierro”.

“No vi ninguna de las adaptaciones anteriores ni la original, sólo el primer episodio de la norteamericana, para no condicionarme. Tiene rasgos distintos cada adaptación, que tienen que ver con cosas que ocurren en los lugares en los que transcurren las historias. En este caso se eligió Sevilla, que es una ciudad con una cultura particular y una forma particular de relacionarse entre la gente”, dijo.

“Es algo especial incluso dentro de España, aunque me parece que para el español son todos elementos muy reconocibles”, agregó Grandinetti, que el año pasado ya había tenido su paso por Atresplayer con “La novia gitana”, serie basada en la novela homónima de los guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez.

En tanto, sobre esta modalidad de trabajo que lo lleva de un lado y del otro del océano, el intérprete consideró que es un vínculo que “ha mejorado desde siempre”: “Cada vez trabajo más aquí, y estoy muy bien y muy cómodo cuando lo hago. Es un país en el que si bien no vivo, a pesar de lo que se cree, podría hacerlo tranquilamente. De hecho paso largas temporadas aquí, más que en Argentina, pero algo que varía, sigo a dos bandas”, aclaró el actor local.