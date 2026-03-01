Llevó la cultura argentina a "tierras lejanas" y ahora conduce un mapa de rosarinos por el mundo

La diseñadora Flavia Brito Leiva se radicó hace 18 años en España. También es escritora y está al frente de un proyecto colaborativo que busca conectar emprendedores de la ciudad

"El caracol me identifica mucho porque lleva su casa a cuestas" , reflexiona Flavia Brito Leiva, una rosarina que hace casi dos décadas cruzó el océano Atlántico y decidió formar una familia en España a orillas del mar Mediterráneo para trabajar como diseñadora gráfica. Y difundir cultura .

Egresada de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), a través de una beca de la Fundación La Capital , tiene un impulso creativo que la llevó a editar el libro "Costumbres argentinas en tierras lejanas" ligado a "mates, recuerdos y fronteras". Es así como creó un directorio colaborativo para que cada rosarino que tenga una misión emprendedora se pueda conectar.

Flavia aprovechó el receso invernal europeo para volver una "escapada" a Rosario y poder visitar a sus afectos . En una charla amena y café de por medio con La Capital , describe que su ciudad natal dista mucho de Mora de Ebro (Móra d'Ebre), una comarca con apenas 5 mil habitantes que crece a la vera del río homónimo y que cuenta con la particularidad de que sus cuatro pediatras "son argentinos" .

"El caracol me identifica mucho porque lleva su casa a cuestas . Siento que vaya donde vaya, llevo mi cultura a cuestas, llevo a mi país. Pero el dato curioso es que el símbolo distintivo del pueblo de mi pareja también es el caracol", cuenta afable en medio de una charla amena.

Así las cosas, cuenta que pese a a ser extranjera, puede vivir de su profesión y que comparte sus días junto a su pareja catalana y sus dos hijos. Sin embargo, aún recuerda cuando pisó por primera vez Europa, precisamente Reus, y comenzó a percibir las necesidades, tanto físicas como emocionales de quien cruza el Atlántico y siente el desarraigo.

Revela que desde chica dibujaba “el caracolito de la suerte” para firmar sus cartas y desearle lo mejor al destinatario. Con el tiempo lo rediseñó y se convirtió en el logo que representa todos sus proyectos. "Para mí, el caracol significa crecimiento paso a paso, paciencia, constancia y un hogar en movimiento. Porque los migrantes llevamos nuestras raíces allá donde vamos y espiral creativo, que refleja la expansión de las ideas", reflexiona.

Beca de Fundación La Capital

El puntapié inicial de su sueño hecho realidad comenzó a través de una beca otorgada por la Fundación La Capital, que le permitió costear sus estudios en la UAI. En tiempo prácticamente ideal, Flavia logró recibirse como diseñadora gráfica y al poco tiempo emigró a España, donde comenzó a forjarse un camino.

Allí recorrió algunos poblados hasta recalar en Reus (Tarragona), donde conoció a su pareja y padre de sus hijos Elián y Ariadna. Luego se afincó en Mora de Ebro y allí trabaja desde hace años en una imprenta, donde puede desarrollar su profesión y también ocupa sus ratos libres para fomentar la comunidad rosarina y de otros argentinos que incursionan en diferentes proyectos a lo largo y a lo ancho de Europa y el mundo.

La llegada de sus dos hijos catalanes fue un motor de inspiración que le permitió editar "Sant Jordi, rimas y doodle para pintar", "Tío de Nadal para pintar y colorear" y otro libro de dibujo de la misma temática hasta que llegó "Costumbres argentinas en tierras lejanas". Sin embargo, la maquinaria productiva de Flavia parece no detenerse.

Rosarinos por el mundo

"Después de este libro ("Costumbres argentinas...") tengo pensado editar dos más y me gustaría que fueran colaborativos y que cada sección esté construida por una persona diferente, al servicio y las necesidades de quienes emigraron o están por emigrar a Europa", anticipa con vistas a lo que vendrá a modo de seguir contribuyendo a las comunidades argentina y rosarina que se encuentran a lo largo y a lo ancho del mundo.

"Justamente cuando presenté "Costumbres argentinas" me di cuenta de que no tenía una forma adecuada para divulgar este trabajo. A su vez, pensé que a muchos argentinos les pasaba lo mismo a la hora de contar algo que les ocurría o necesitaban. Este libro tiene un poco de humor, checklist, frases, tests y muchas cosas más para entretenerse y canalizar reflexiones, emociones y otras necesidades que pueden aparecer", precisa Flavia mientras exhibe su libro.

Es por eso que diseñó un directorio colaborativo que cuenta con una guía práctica compuesta por bares, restaurantes, gimnasios, psicólogos, academias de tango o folclore, minimarkets latinos, supermercados con productos argentinos y parrillas, entre otras cosas.

"Tiene todo lo relacionado con nuestras costumbres argentinas ya sea de emprendedores argentinos o no. Hay más de 700 ubicaciones y sigue creciendo día a día gracias al aporte de todos los que forman parte", valora.

Visibilizar a emprendedores

A partir de ese mapeo inicial, Flavia proyecta un sitio para visibilizar a quienes quieran iniciar un emprendimiento en Europa y otras partes del mundo y que hayan salido desde Rosario.

“La idea es hacer sinergia con quienes busquen conectarse con otros rosarinos porque eso sucede a diario: la gente busca lugares de origen argentino, aunque también hay otros que no quieren saber nada de Argentina (risas). Pero mi búsqueda va en aquellos que guardan cierta nostalgia de nuestro país y lo expresan en la venta de mates o cortes de carne argentinos. Hasta incluso me llamó mucho la atención un argentino en Berlín que se apoda Chori-man y vende choripanes en bicicleta”, cierra.