La Capital | Zoom | Cultural Fontanarrosa

El Cultural Fontanarrosa tendrá actividades gratuitas durante todo enero

A lo largo del mes habrá talleres, recitales y proyecciones, ideales para quienes pasan el verano en la ciudad.

2 de enero 2026 · 11:15hs
El Cultural Fontanarrosa

El Cultural Fontanarrosa, con instalaciones renovadas, anunció su agenda para el primer mes del verano

El Cultural Fontanarrosa no para en verano. Con las instalaciones totalmente renovadas, el espacio municipal anunció su agenda para enero, que tendrá talleres, recitales y proyecciones, con entrada gratuita.

Además, la Planta Baja tendrá sus puertas abiertas para el uso diario de los rosarinos. Según afirmaron desde el Fontanarrosa, es un lugar “ideal para juntarse con amigxs, leer, escribir, ensayar, refrescarse o simplemente descansar un ratito” con aire acondicionado. De esta manera, se suma a los refugios climáticos de la ciudad: tiene conectividad gratuita, puesto de hidratación y sanitarios a disposición.

Desde el 5 de enero, los horarios de funcionamiento de la Planta Baja serán de lunes a viernes de 10 a 19, y sábados de 13 a 19.

POV: talleres de verano

Desde el 12 de enero, el Cultural Fontanarrosa iniciará la etapa de inscripción a los nuevos talleres del programa POV, una plataforma abierta al intercambio de experiencias y aprendizajes que tendrá su versión especial durante el verano.

Las propuestas gratuitas de verano, que comenzarán a dictarse la primera semana de febrero, serán: Taller de canciones de verano en guitarra, coordinado por Gerardo Vitali (para jóvenes entre 12 y 17 años), Taller de Fotografía Creativa, por Virginia Molinari (para todas las edades), y Taller de dibujo a cargo de Feli Punch (para mayores de 16)

El cupo máximo para cada propuesta es de 20 personas. Las inscripciones se realizan a partir del lunes 12 de enero únicamente mediante los formularios online.

Shippear x 2

Los viernes 16 y 23 de enero, a las 20, el Cultural Fontanarrosa retoma su programación de recitales de verano con una nueva edición de Shippear, el exitoso ciclo que se lleva adelante en la explanada externa.

El encuentro que reúne y “matchea” bandas y artistas se realizará en dos ediciones a cielo abierto. El viernes 16 llega una propuesta a puro hip-hop de la mano de Varoner y Sol Sainz. En la previa, desde las 18, funcionará un espacio de skateboarding y una feria a cargo de Switch-X. El viernes 23 la escena indie local tendrá su lugar con un show de Narciso, Thiago & Nay, y las Djs Lara Bond & Anto Lillini.

Además, en la Planta Baja se podrá visitar la muestra “El amor esta semana”, un proyecto artístico-curatorial de las artistas rosarinas Majo Badra y Virginia Molinari, que recopila material sobre el amor. Una obra en constante construcción que explora el amor desde lo personal y colectivo, usando imágenes y videos, y que se materializa en presentaciones públicas de diferentes formatos.

Proyección + Conversatorio Abierto: “El Futuro (Im)posible"

El jueves 22, a las 19, se proyectarán algunos episodios del documental “El futuro (im)posible”, de Martín Haas y Antonio Balseiro.

El objetivo central de la actividad es "fomentar la conversación colectiva sobre los futuros que se desean construir en Rosario, integrando miradas sociales en un conversatorio plural, participativo y horizontal". La propuesta está coorganizada junto a Rizoma Co-Lab.

