Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

El Canalla se medirá el sábado con Sarmiento y se analiza si conviene que jueguen Fideo y el Gato, quienes no completaron el amistoso frente a Almirante Brown

Guillermo Ferretti

16 de enero 2026 · 06:10hs
Ángel Di María no completó el último amistoso de Central

Ángel Di María no completó el último amistoso de Central, contra Almirante Brown.

Rosario Central se prepara para jugar su último amistoso de pretemporada. Eso será mañana, en horario matutino y a puertas cerradas, contra Sarmiento de Junín. La cancha principal del predio de Arroyo Seco será escenario de los dos ensayos, para titulares y suplentes.

Y para los dirigidos por Jorge Almirón será el examen final en la antesala del estreno en el Apertura, el próximo sábado 24 de enero ante Belgrano de Córdoba en Arroyito.

En lo que tiene que ver con el amistoso, Almirón tendrá que evaluar la condición física de algunos jugadores que asoman como titulares para el debut.

El estado de Ángel Di María y Gastón Ávila

Son los casos de Ángel Di María y Gastón Ávila, quienes por distintos motivos no completaron el amistoso del miércoles pasado ante Almirante Brown.

Si no están recuperados a pleno de las molestias que sufrieron, seguramente serán preservados.

>> Leer más: Semestre muy exigente: Central jugará el 65 por ciento de los partidos comparado con todos los de 2025

No tiene ningún sentido que se los exija, a una semana del inicio de la temporada y con un semestre cargado de partidos, durante el cual hay que estar atentos con los esfuerzos físicos de cada uno.

En especial, en el caso de Ángel Di María, valioso y desequilibrante, pero con una edad en la que resulta imprescindible que no haga sacrificios que después se tengan que lamentar.

Cómo le fue a Central en los anteriores partidos

Durante la pretemporada, Central disputó amistosos ante Villa Dálmine y Almirante Brown.

Contra los de Campana, el equipo titular canalla ganó 3 a 0 (Giménez, Di María y Veliz) y los suplentes 2 a 0 (Oviedo y Frías). se tengan que lamentar.

Y frente a los de Isidro Casanova, los titulares perdieron 2 a 1 (Veliz) y los suplentes ganaron 2 a 1 (Copetti y Oviedo).

Más allá de las dudas de los once de mañana, lo que sí parece una fija es que, estando todos a disposición, el once titular que enfrentó a La Fragata en el último ensayo sería el elegido por Almirón para debutar en el torneo Apertura.

¿Los nombres? Con la inclusión de los tres refuerzos que llegaron hasta ahora, los apuntados para recibir a Belgrano serían: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

