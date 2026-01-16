La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Este jueves, Newell's cerró la llegada del marcador de punta izquierdo, Gabriel Risso Patrón. El conjunto rojinegro continúa muy activo en el mercado de pases

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

16 de enero 2026 · 06:10hs
Risso Patrón viene de la segunda división del futbol brasileño y hoy ya entrenará con sus nuevos compañeros de Newells en Bella Vista.

Risso Patrón viene de la segunda división del futbol brasileño y hoy ya entrenará con sus nuevos compañeros de Newell's en Bella Vista.

Continúan llegando refuerzos a Newell’s. Hacía varias jornadas que venían avanzando las tratativas y finalmente ayer se acordó el arribo de Gabriel Risso Patrón, lateral izquierdo de Botafogo (Brasil), que milita en la serie B del campeonato brasilero. El futbolista, ex-Atlético Tucumán, se convertirá en el octavo refuerzo de la Lepra para este Apertura.

Más allá de que en las últimas horas se había ofrecido al ex-futbolista de Central Córdoba (Santiago del Estero) y Vélez, Brian Cufré, quien había tenía una denuncia en 2017 por abuso sexual y había sido sobreseído de la causa hace varios días.

Risso Patrón peleará el puesto con Martín Luciano, un pibe de la cantera, que extendió su contrato con la institución, y también con el juvenil Valentino Torrente, quien también es considerado por la dupla Gomez-Orsi. El lateral izquierdo, de 30 años, viene de disputar 46 partidos y anotó dos goles.

Vale recordar que además de Risso Patrón, ya se incorporaron el arquero Martín Arias, los defensores Bruno Cabrera y Nicolás Goitea, los extremos Franco García y Water Nuñez, y los centrodelanteros Michael Hoyos y Matías Cóccaro.

En el corazón del medio de Newel's

Otro sector donde están surgiendo importantes novedades es la conformación del mediocampo. Ahí, uno de los lugares que sigue tratando de reforzar Roberto Sensini es la mitad de cancha, ya que en esa zona sólo aparecen futbolistas jóvenes como Luca Regiardo y Marcelo Esponda, quien regresó de Aldosivi. Y el uruguayo Martín Fernández Figueira fue quien, en principio, quedó al margen del gusto de los entrenadores de cara al nuevo campeonato.

Ahí aparecía como un nombre atractivo el de Gonzalo Ábrego, volante de Godoy Cruz, quien fue uno de los apuntados desde el comienzo como opción, pero el planteo económico de la dirigencia del Tomba, fueron alejando la posibilidad, teniendo en cuenta que la decisión prioritaria era la de venderlo.

Ahí hubo varias idas y vueltas. A medida de que fueron pasando los días, las ofertas de compra por el volante no cerraban y la posibilidad de un préstamo parecía tomar color. Con esa perspectiva, en los últimos días la Lepra realizó una oferta formal para quedarse con el mediocampista y trató de acercarse a lo pretendido por los mendocinos.

Dicha oferta constó de un préstamo, con un cargo de 250 mil dólares y una opción de compra por un millón de dólares por el 50% del pase. Este ofrecimiento económico del Rojinegro parecía no esta tan lejos de lo que pretendía Godoy Cruz y finalmente la tratativa no llegó a formalizarse.

Newell's consiguió el cinco

En ese escenario de premura, Newell’s ya acordó con un volante central y sólo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase. El equipo del Parque incorporó hasta el momento ocho jugadores y ahora busca reforzar ese puesto clave del medio.

En la jornada de ayer, se supo que ya acordó con el lateral Gabriel Risso Patrón, pero las negociaciones con otros futbolistas seguían abiertas.

Con los futbolistas que llegaron, el equipo conducido por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez se reforzó en todas sus líneas, aunque todavía le faltaba hacerlo en el mediocampo. Sólo faltaba sellar el arribo de un volante central y un marcador central.

Para el cinco, Newell’s tiene negociaciones avanzadas con Rodrigo Herrera, de Defensa y Justicia. El club y el jugador ya tendrían acordado los términos del contrato, pero las negociaciones entre Newell’s y el Halcón de Varela todavía siguen abiertas.

Herrera tiene 25 años y su ficha pertenece a Defensa y Justicia, aunque en 2025 jugó en Platense, donde fue dirigido por la dupla Orsi-Gómez. También jugó dos temporadas en San Martín de Tucumán y otras dos en Barracas Central.

Si la incorporación de Herrera se confirma, podría decirse que Newell’s hizo un muy buen mercado de pases y que Orsi-Gómez contarán con un plantel completo para poder encarar una temporada en la que el club aspira a ser protagonista, pero en la que sobre todo debe alejarse de la zona del descenso.

Busca también en la zaga

En un marco de necesidades y dificultades económicas, Newell’s sigue buscando jugadores para darle más alternativas al plantel. En la zaga, más allá de que llegó Bruno Cabrera, desde Newell’s siguen avanzando por Oscar Salomón, marcador central que regresó a Boca proveniente de Platense. La Lepra ya se puso de acuerdo con el Xeneize, aunque por el momento, sigue siendo una traba el vínculo con el jugador, quien sigue aguardando una oferta del exterior.

Vale puntualizar que de acuerdo a lo que están empezando a probar los entrenadores en las prácticas en Bella Vista y en el Coloso Marcelo Bielsa, el conjunto rojinegro utilizará como dibujo base el siempre utilitario 4-4-2, pero ya advirtieron en cada rueda de prensa, que su idea futbolística es trabajar y traer jugadores que puedan cumplir distintos roles y también puedan actuar bajo el amparo de diferente sistemas.

En ese marco, queda claro que le hace falta al equipo otro zaguero central, otra variante confiable en el armado de la última línea. A Salomón lo conocen y saben de sus características y aptitudes.

