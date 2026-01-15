La Capital | Política | Organización

Qué es la Hermandad Musulmana, la organización declarada terrorista por el gobierno

En sintonía con lo designado por Estados Unidos, Argentina condenó a tres filiales de este grupo por representar una posible amenaza para la seguridad nacional

15 de enero 2026
La “Hermandad Musulmana” es un movimiento islamista fundado en Egipto en el año 1928

Este miércoles, el gobierno nacional declaró como organización terrorista a tres ramas de la Hermandad Musulmana, en sus sedes de Jordania, Líbano y Egipto. La medida dictaminó que esta sección del grupo fuera incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión adoptada por la administración de Javier Milei, impulsada por la Cancillería en conjunto la Secretaría de Inteligencia (Side) y los ministerios de Seguridad y Justicia, se debió a "compromisos internacionales asumidos en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

Además, la declaración tuvo lugar un día después que Estados Unidos anunciara la misma medida. En este caso, el Departamento de Estado argumentó que la iniciativa busca proteger a la población estadounidense y a sus aliados internacionales ante el respaldo explícito de estas filiales a Hamás.

Desde el gobierno señalaron que esta resolución "refuerza la cooperación internacional planteada por la presidencia nacional con países que defienden los derechos individuales, enfrentando a quienes atentan contra estos principios". Además de la nación norteamericana, algunos de los países afines que adoptaron esta estrategia conjunta son Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y el propio Egipto, el lugar de origen de la organización.

Qué es la Hermandad Musulmana

Fundado en 1928 en Egipto, la Hermandad Musulmana es un movimiento islamista creado por el profeta Hassan al-Banna. Desde sus orígenes, buscaban promover una renovación moral y social basada en el islam, entendiéndola no solo como una fe, sino como un sistema integral que debía abarcar todos los ámbitos de la vida, como la política, económica y social.

Esta organización fue alcanzando mayor popularidad en países con gobiernos débiles, por su capacidad de brindar servicios básicos especialmente entre los sectores populares. Al funcionar como una red de asociaciones religiosas, educativas y de asistencia social, le permitió consolidar una base social sólida que crea en sus ideales.

Con la proyección internacional del movimiento, la Hermandad comenzó a expandirse fuera de Egipto, y su modelo llegó a Europa y América del Norte. Además, se establecieron sedes, fundaciones y centros culturales en países árabes como Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Palestina, Túnez, Marruecos y Sudán, donde tiene gran peso político.

Por otro lado, se los vincula ideológicamente con organizaciones que recurrieron a la lucha armada, como Hamás, surgida en Palestina que gobierna la Franja de Gaza y considerada una organización terrorista por numerosos países. Sin embargo, no todas sus sedes fueron condenadas internacionalmente ni utilizan la violencia extrema.

