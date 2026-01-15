Dónde jugará Newell's el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

La Lepra busca la puesta a punto para la temporada y enfrentará a Real Pilar, de la Primera B. El rival tiene relación con los entrenadores Orsi y Gómez

Sergio Gómez da indicaciones durante la práctica de Newell's. Este sábado habrá amistoso.

Este sábado será el primer amistoso de Newell's de la pretemporada, a una semana del comienzo del torneo Apertura. La dupla integrada por Silvio Orsi y Favio Gómez podrán observar cómo responden sus futbolistas frente a otro adversario. El rival será Real Pilar, de la Primera B.

Todavía no está definido el horario, pero se jugarán por la mañana los dos partidos programados entre Newell's y Real Pilar.

Ambos compromisos se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa. Se optó que sea en el estadio en lugar del predio rojinegro de Bella Vista , si bien esta última cancha se encuentra en óptimas condiciones.

La elección de que sea el Parque tampoco suena ilógica. En definitiva es el sitio donde deberán jugar los futbolistas durante la temporada oficial en condición de local, y qué mejor que empezar a desenvolverse en ese escenario.

En el Coloso y en Bella Vista

Por esa misma razón el plantel estuvo entrenando en el césped del Coloso durante la pretemporada, aunque mayoría de los días practicó en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

La elección de Real Pilar FC obedece a la relación que tiene con esta entidad la dupla de Orsi y Gómez.

Orsi comenzó su carrera de entrenador en Real Pilar, de la mano del rosarino César Mansilla, que es su actual presidente.

>> Leer más: Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Mansilla también era el gerenciador de Fénix, que le dio la primera oportunidad a Gómez de integrar un cuerpo técnico, en ese momento encabezado por otro rosarino, Oscar Santángelo.

Y fue el mismo Mansilla quien llevó a Orsi a Fénix. Así se convirtió en colaborador de Santángelo y conoció a Gómez, con quien más adelante formaría la pareja de entrenadores que sigue hasta hoy.

image (46) Orsi y Gómez, ayudantes en Fénix, gerenciado por César Mansilla, actual presidente de Real Pilar.

Orsi y Gómez mantienen relación con Mansilla, a tal punto que meses atrás Real Pilar les hizo un reconocimiento a los entrenadores, campeones con Platense en 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CS 2023 (@rinconcalamar)

Este vínculo sigue intacto y así fue que se acordó el amistoso entre Newell's y Real Pilar. Les servirá a ambos planteles para las competencias oficiales. En el caso de la Lepra, para que se vayan amoldando los jugadores que ya estaban y los nuevos.