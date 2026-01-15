La Capital | Economía | Unión Europea

Acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el proyecto es positivo y aclaró: "Habrá que acompañar mucho a nuestras pymes"

15 de enero 2026 · 09:27hs
La convocatoria a la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para los presidentes de países del Mercosur trascendió como una señal positiva para el gobierno provincial. Entre otras cuestiones, las autoridades a cargo de seguir el tema señalaron que "Santa Fe tiene una ventaja competitiva" en materia de sustentabilidad.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, opinó que el plan para abrir ambos mercados regionales es positivo en términos generales. "Habrá que acompañar mucho a nuestras pymes para que se suban a este tren y podamos exportar valor agregado", comentó a través de LT8.

El funcionario reconoció que la apertura también tiene cierto riesgo, "sobre todo para lo que se intente importar" desde Europa a la Argentina. Al mismo tiempo, consideró que el beneficio que genera es muy importante: "Tenemos grandes oportunidades como provincia".

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo planteó que el acuerdo abriría la puerta al mercado de libre comercio más grande del mundo, con casi 720 millones de consumidores. Además de la cantidad, destacó que se trata de países con "alto poder adquisitivo", donde Argentina puede mejorar las ventas.

El ministro recordó que la Unión Europea cerró 2024 con importaciones por 220.000 millones de dólares y "Argentina sólo aportó un 3 por ciento" del total. A su vez, la provincia generó el 24 % de esas exportaciones. "Argentina tiene oportunidades y dentro de esas oportunidades, Santa Fe tiene muchísimas", enfatizó.

El próximo paso para fomentar el intercambio es el encuentro de los presidentes sudamericanos, programado para este sábado en Paraguay. Después de la firma, cada país deberá adherir a la iniciativa y a partir de entonces se verá cuál es el grado de flexibilización de las barreras arancelarias. Mientras tanto, el funcionario opinó: "Creo que hay que estar preparado y empezar a trabajar".

Si bien la expectativa es buena, el funcionario subrayó que es fundamental el aumento de otro tipo de ventas al exterior. "Que esto no quede en un acuerdo para que sólo exportemos más soja", puntualizó.

De acuerdo al registro oficial, Santa Fe facturó casi 2.000 millones de dólares por exportaciones a la Unión Europea. En el ranking de destinos se destacan Países Bajos, Italia y España.

Puccini señaló que la provincia tiene vínculo comercial con la mayoría de los países del Viejo Continente. En cuanto a lo que puede mejorar a partir de este acuerdo, indicó: "Fundamentalmente, tenemos una gran oportunidad en agroalimentos". No obstante, también mencionó que este tipo de importantes generan cierta resistencia en lugares como Francia por la defensa de los productores agropecuarios.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo se refirió al potencial de Santa Fe para impulsar la economía del conocimiento. "Rosario es una ciudad muy fuerte", acotó. Además ponderó el vínculo general con el entramado tecnológico del sector primario.

El funcionario remarcó que Europa "tiene industrias muy profesionalizadas" y planteó: "Hay que aprovechar las transferencias que podamos tener con esos países". Entre los rubros que pueden verse favorecidos mencionó la producción de biocombustibles. "Creo que en carnes se nos abre una gran oportunidad", añadió.

Finalmente, el ministro indicó que la demanda en el Viejo Continente "tiene que ver con la calidad de los productos y la sustentabilidad" en el proceso. En este punto afirmó que Santa Fe está mejor posicionada que otras provincias e incluso que otros competidores del Mercosur.

