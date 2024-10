Cuenta regresiva: Paul McCartney vuelve a Córdoba

Para quienes no quieran perderse la oportunidad de ver a un Beatle en suelo nacional, todavía se pueden adquirir las últimas entradas disponibles en algunos sectores seleccionados: Platea Baja, Platea Baja Preferencial y Platea Alta Preferencial. Los tickets se consiguen únicamente en la web oficial de All Access. Los clientes de Santander Amex pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/1800182823271510413&partner=&hide_thread=false No, no están soñando: es Paul McCartney anunciando su regreso a Argentina



Se vienen presentaciones únicas en Buenos Aires y Córdoba. pic.twitter.com/d8Fl3fo5jq — DF Entertainment (@dfallaccess) June 10, 2024

La presencia ininterrumpida del artista en el panorama musical global de los últimos 60 años hace que inevitablemente sus canciones hayan permeado de alguna manera en la vida de varias generaciones. Además de los clásicos de los Fab Four de Liverpool (esas que se saben todos como “Hey Jude”, “Let It Be” o “Can’t Buy Me Love”), sonarán canciones de Wings y de varios de sus 18 discos solistas.

Paul no sólo es uno de los compositores más relevantes y prolíficos de la música popular, sino un destacado multiinstrumentista y un showman como pocos. A su tradicional bajo Höfner y la voz, le suma en vivo la guitarra, el piano, el ukelele y la mandolina. Pero no sólo McCartney se luce en el escenario, hace más de dos décadas que está acompañado por una banda alucinante conformada por Rusty Anderson (guitarra y coros), Brian Ray (guitarra eléctrica, bajo, coros), Paul "Wix" Wickens (teclados, guitarra, percusión, armónica, acordeón, y coros desde 1989), y Abe Laboriel, Jr. (batería, percusión, coros).

Al despliegue musical de primerísimo nivel, los shows del artista (incluidos los del “Got Back Tour”) se destacan por su notable desarrollo visual y sensorial. El público siempre hace lo suyo y se pone a la altura del espectáculo, y se sabe que la audiencia argentina es especial para estas instancias. En los últimos shows en River, por ejemplo, en la platea alta formaron el mensaje “Welcome back, Paul” (“Bienvenido de vuelta, Paul”) con miles de carteles.

La prometida vuelta a Córdoba

Paul llegó a Argentina por primera vez en diciembre de 1993 y desde entonces estuvo otras cuatro veces, en las que dio diez shows. Su debut en el país incluyó tres conciertos en el Estadio Monumental como parte de su gira The New World Tour. En 2010, volvió a llenar la cancha de River en el “Up and Coming Tour”. En 2016, no pasó por la ciudad de Buenos Aires: se presentó dos veces en el Estadio Único de La Plata y deslumbró al público cordobés con una fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con el recinto repleto, McCartney tocó durante casi tres horas ante 45 mil personas (con la presencia de Charly García en primera fila). “Hola culiados”, dijo en español y con acento, haciendo delirar a los presentes con el simpático regionalismo.

En 2019, su última visita en el marco del “Freshen Up Tour” (para promocionar su disco Egypt Station), Macca estuvo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires. En esa oportunidad, prometió volver a Córdoba, y ocho años después cumplió. El miércoles, el Kempes recibirá una vez más al astro, en un show producido por DF Entertainment y En Vivo.

A diferencia de cualquiera de las otras oportunidades, se tomó casi veinte días entre las presentaciones en una ciudad argentina y otra. Después del doblete en River (el 5 y 6 de octubre), estuvo en Santiago de Chile, San Pablo y Florianópolis, antes de volver a aterrizar en suelo nacional. En Buenos Aires, se alojó como siempre en el hotel Four Seasons y trajo a su chef personal para cocinar platos especiales (es vegetariano desde 1975) para él, su esposa Nancy Shevell y el resto del equipo.

Paul empezó el “Got Back Tour” en 2022, con 16 grandes shows en los Estados Unidos, antes de dar “el mejor concierto de la historia” (según el medio británico The Times) en el legendario festival de Glastonbury ese mismo año. Luego sumó 18 conciertos al tour, con los que recorrió Australia, México y Brasil. Tras su paso por Argentina, la gira culminará en diciembre en su natal Inglaterra (con una presentación en el 02 Arena de Londres), tras casi 60 presentaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paul McCartney (@paulmccartney)

Más vigente que nunca

En 2023, los Rolling Stones lanzaron su nuevo disco “Hackney Diamonds” (el primero con canciones nuevas en 18 años y el regreso desde el fallecimiento del baterista Charlie Watts en 2021), y se embarcaron en una gira por Estados Unidos que nuevamente suscitó comentarios por la notable vigencia de los músicos con más de ochenta años y muchos años de rock and roll encima.

Sin intenciones de retomar una rivalidad absurda, no se ha hecho el mismo hincapié en la vitalidad de McCartney, que en los últimos quince años se embarcó en seis giras mundiales (en todas llegó a Sudamérica y en cinco hasta Argentina). Los conciertos de Paul suelen durar casi tres horas, con una dinámica explosiva.

Además de sus tours por el mundo, Macca nunca dejó de componer: también en la última década y media, lanzó cuatro discos con temas inéditos. El más reciente fue “McCartney III” (2020) en el que cierra una trilogía comenzada con su primer álbum solista en 1970, lanzando a la par de “Let It Be”, la despedida de los Beatles.