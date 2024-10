Paul McCartney, más vigente que nunca: el artista hizo estallar al estadio Monumental

Paul McCartney ofreció tres horas de show. Temas de The Beatles, un repaso por su carrera solista y el amor incondicional de los argentinos

Esta vez, su Got Back Tour tiene tres fechas en el país: dos en Buenos Aires (una este sábado y otra el domingo) y una en Córdoba (el miércoles 23). Es parte de una gira que arrancó en abril de 2022 en EE. UU. y terminará en diciembre en Inglaterra, tras casi 60 shows. Sus últimos conciertos fueron en 2019, antes de la pandemia, y tuvo que cancelar los que tenía para 2020.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1842757586392678429&partner=&hide_thread=false "Paul McCartney":

Por su recital en River pic.twitter.com/WRZlJtxzRb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2024

El mítico músico compartió tres horas de su repertorio musical en el que recorrió icónicos temas de los Beatles y su carrera como solista. El cantante abrió el espectáculo con los acordes de Can’t Buy Me Love, tema de su autoría en la recordada banda de Liverpool. Además, a lo largo de su presentación incluyó en la lista otros sencillos como Live and Let Die, Queenie eye y San Francisco Bay Blues.