Cristina Kirchner sorprendió a Pedro Rosemblat con un comentario sobre su relación con Lali

La ex presidenta dejó "sin palabras" al periodista durante una entrevista para Gelatina, en el marco del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón

Cristina Kirchner fue entrevistada por Pedro Rosemblat para el canal de streaming Gelatina , con el propósito de celebrar el 50º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. La ex presidenta se refirió a la actualidad política, pero también sorprendió al periodista con una frase sobre su mediático romance con Lali Espósito .

Durante la extensa charla, la referente del peronismo analizó el legado del líder justicialista. No obstante, se tomó un momento para distenderse junto a Rosemblat y le lanzó un inesperado comentario sobre su relación con la artista , el cual se convirtió en un tema recurrente de los medios.

El momento comenzó cuando la dirigente se refirió a la pareja que conformó con Néstor Kirchner y dijo: “En el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio, por lo menos... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?” . Inmediatamente, Rosemblat sonrió y respondió negativamente, lo que provocó la risa de Cristina.

“¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?” , preguntó ella con picardía y se escucharon las carcajadas detrás de cámara. “¿Y Pedro y Lali? Digo...Te maté. Touché, querido. Game over” , lanzó Cristina mientras el conductor aseguró que no podía continuar y que se había quedado “sin palabras” .

El streamer tomó con humor el juego con la referente política y respondió: “¡Yo no puedo seguir! ¡Quedé turuleco! Venía bien”. Cristina logró incomodar a Rosemblat y continuó el juego al expresar que utiliza este tipo de bromas “con todo el mundo”.

Después de que Pedro afirmara que debería “editar la nota”, que fue grabada, Cristina sostuvo que sería una “censura periodística” y se quejó con humor: “¡No, no! No los recibo más si me la censuran y los denuncio. ¡Denuncio censura!”, concluyó entre risas.

Lali y el recuerdo del primer cruce de Pedro Rosemblat con Cristina

El jueves pasado, Lali Espósito compartió una imagen en sus redes sociales con una particular taza, la cual llevaba la inscripción: “Anotá, Pedro”. La frase fue pronunciada por Cristina en reiteradas ocasiones durante un acto el año pasado en la reedición del libro “Después del derrumbe”, donde Pedro Rosemblat acompañó a la política en la presentación.