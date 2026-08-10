La Iglesia convoca a músicos argentinos para crear la canción oficial de la visita del Papa

La Conferencia Episcopal Argentina lanzó un concurso para elegir la canción oficial de la visita de León XIV al país. Cómo participar

A poco más de un año de haber reemplazado a Francisco, el papa León XIV comenzó a preparar su primera visita a la Argentina. El Sumo Pontífice realizará un viaje apostólico entre el 6 y el 17 de noviembre , que incluirá otros dos destinos de la región sudamericana: Perú y Uruguay . En este contexto, la Iglesia lanzó el "Concurso Nacional para la selección de la canción oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina". Se trata de una una convocatoria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que elegirá la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país.

El concurso está dirigido a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años , que podrán presentar canciones originales del género musical que consideren adecuado. La canción seleccionada será la que acompañe las distintas actividades vinculadas con la visita de León XIV a la Argentina.

La convocatoria contempla una serie de requisitos que deberán cumplir las obras presentadas y las inscripciones están abiertas desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre .

Cuándo estará el Papa León XIV en Argentina

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Se trata de una visita de cuatro días luego de su estadía en Uruguay.

El Vaticano detalló que el Papa pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. De momento, esto implica que no prosperaron las invitaciones del intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

El estadounidense Robert Prevost se quedará en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre. Ese día partirá hacia Perú, donde desarrolló la mayoría de su labor como sacerdote. Allí recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Después volverá a Europa.

El sumo pontífice aceptó la invitación de los tres jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de cada uno de los países antes mencionados. El viernes 6 de noviembre desembarcará en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego será el turno de Argentina, que no recibe a un Papa desde el viaje que hizo Juan Pablo II en 1987, cuando pasó por Rosario.

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Los detalles del concurso

En la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se dieron a conocer los detalles del concurso para elegir la canción oficial que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina.

Pueden participar personas mayores de 18 años con ciudadanía argentina. La participación puede ser grupal o individual y deben enviar el archivo de audio MP3 con música y letra, un archivo de audio MP3 instrumental (al menos 128 kbps) y la letra en PDF (sin firma ni nombre del autor dentro del documento).

Las canciones deberán ser originales y podrán ser presentadas tanto por una persona como por un grupo musical. Las obras deberán tener una duración de entre dos y cuatro minutos y estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias.

Las bases del concurso también contemplan el uso de inteligencia artificial como herramienta auxiliar durante el proceso de producción. Sin embargo, establecen que no se permitirá su uso para "la generación total o sustancial de la letra o de la composición musical mediante IAG; el uso de contenidos generados por IAG que no garanticen originalidad o que reproduzcan canciones existentes; la generación, la síntesis o la clonación de la voz principal o de los coros". Asimimso, "la interpretación vocal debe ser realizada por intérpretes humanos"

La selección estará a cargo de un jurado integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes tanto de ámbitos eclesiales como del mundo de la música. Ellos serán los encargados de evaluar las propuestas y elegir la canción ganadora. Y detallaron: "Cada miembro del jurado presentará un dictamen en el que podrá sugerir adaptaciones y mejoras"

La convocatoria permanecerá abierta desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre. La obra seleccionada será reconocida como la canción oficial de la visita del Papa a la Argentina y se dará a conocer públicamente el 24 de septiembre.

Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción y adjuntar los archivos en un link compartido en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.