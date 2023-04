Confirmado: el cantante de rap Coolio murió por "sobredosis de fentanilo"

El rapero, productor y actor estadounidense Coolio , reconocido fundamentalmente por su h it de los 90 "Gangsta´s Paradise" que fue hallado sin vida en un domicilio de Los Ángeles a los 59 años en septiembre pasado, falleció por una "sobredosis de fentanilo" , sumada a otros factores, según reveló su manager a la prensa internacional.

Según el sitio The Hollywood Reporter, el informe forense determinó que el rapero falleció producto de una sobredosis de fentanilo. Además, según detalló Jarel Posey, quien fuera el manager del artista y actual portavoz familiar, en el cuerpo hallaron rastros de heroína y metanfetaminas .

Nacido en Pensilvania en 1963, Coolio había iniciado formalmente su carrera musical en el grupo de hip-hop californiano WC and Maad Circle , pero en 1994 decidió continuar como solista a partir del lanzamiento de su primer disco "It Takes a Thief".

Embed

A pesar de que el álbum debut alcanzó el octavo puesto en los rankings musicales, con éxitos como "Fantastic Voyage", fue al año siguiente con la canción principal de la película "Mentes peligrosas", que llegó al tope de las listas y logró el reconocimiento a nivel global.

La canción "Gangsta´ Paradise", una composición que realizaba una lectura del clásico de Stevie Wonder "Pastime Paradise", ganó el premio Grammy a la mejor actuación solista de rap en 1996 y también fue nominada como grabación del año.

>> Leer más: Murió a los 59 años el rapero Coolio, autor de "Gangsta's Paradise"

En los años siguiente, Coolio continuó cosechando logros, entre ellos la creación "Aw, Here It Goes!", que fue utilizado para la apertura de la serie "Kenan & Kel", de NIckelodeon.

También se convirtió en una celebridad televisiva con apariciones en la edición para famosos de "Gran Hermano" y en realities de cocina, otra de sus grandes pasiones al punto que llegó a publicar un libro con recetas propias.

Además, Coolio tuvo varias participaciones como actor en filmes para cine y televisión, como el caso de "Sabrina, la bruja adolescente", "La Niñera" y "Batman y Robin" de 1997, entre tantas; y puso la voz en series animadas como "Gravity Falls" y "Futurama".