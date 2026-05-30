Netflix hará en España una serie basada en "Nueve reinas" con un actor de "La casa de papel" Uno de los clásicos del cine argentino contemporáneo tendrá una nueva adaptación situada en la Madrid de 2012 30 de mayo 2026 · 10:17hs

Patrick Criado y Álvaro Monte ("La casa de papel") protagonizan la versión española de "Nueve reinas", producida por Netflix

“Nueve reinas”, clásico indiscutido del cine argentino, tendrá una nueva adaptación. Más de veinte años después de la malograda versión estadounidense de 2004, titulada “Criminal”, Netflix producirá una versión española en formato serie con las crisis socioeconómica como denominador común en ambos países.

Según se dio a conocer, el rodaje comenzó esta semana en Madrid. Álvaro Morte (el famoso profesor de “La casa de papel”) interpreta a Marcos (el personaje de Darín) y Patrick Criado (“Vivir sin permiso”, “Amarga Navidad”), da vida a Juan (el personaje de Gastón Pauls). Completan el elenco José Coronado (“Entrevías”), Aura Garrido (“El Ministerio del tiempo”) y Margarida Corceiro.

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Cómo será la serie de "Nueve reinas" en Netflix La serie adaptará su narrativa,de la Buenos Aires en crisis de principios de los 2000,a la de Madrid en la crisis de 2012. Al igual que en la historia original escrita y dirigida por Fabián Bielinksy, Marcos es un veterano estafador sin escrúpulos que se cruza con Juan, un joven delincuente que apenas puede mantener a su familia.

>> Leer más: El santafesino que tuvo un rol clave en el reestreno versión 4k del clásico "Nueve Reinas" “Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado)”, adelantaron.